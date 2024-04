Rottura e addio Arsenal: 15 milioni, tentativo con l’Inter

La formazione di Mikel Arteta, ora seconda in campionato, potrebbe finire per dire addio a un’altra pedina in estate. Ecco di chi si tratta

Grazie ai 22 successi e ai 5 pareggi collezionati nelle prime 32 giornate di campionato, l’Arsenal vanta quest’oggi 71 punti. Un bottino, questo, che fino alla scorsa giornata aveva permesso alla formazione attualmente guidata da Mikel Arteta di piazzarsi al primo posto della classifica generale di Premier League, posizione ora occupata dal Manchester City, complice naturalmente la vittoria ottenuta dai ‘Citiziens’ per 5-1 sul Luton Town e la brutta caduta fatta registrare dai ‘Gunners’ nello scorso weekend.

A risultare decisiva è stata infatti la sconfitta interna rimediata per 2-0 da Saka e compagni contro l’Aston Villa, impostasi nel finale sui biancorossi d’Inghilterra grazie alle reti siglate da Bailey e Watkins. A nulla sono quindi servite le iniziative di Gabriel Jesus, Leandro Trossard e altre pedine quest’oggi a disposizione del tecnico spagnolo, che già come accaduto nelle scorse uscite ha preferito rinunciare un’altra volta ancora a Thomas Partey, rimasto a sedere per l’ennesima volta in panchina in questa stagione.

Soltanto 10 i gettoni raccolti sinora dal classe ’93, otto di questi in campionato. Ciò sta a significare che il centrocampista ghanese figura ormai ai margini del progetto tecnico dell’Arsenal. Facendo infatti riferimento alla notizia riportata da ‘Team Talk’, l’ex Atletico Madrid avrebbe già fatto presente al proprio club di voler dire addio al termine di quest’annata calcistica, complice naturalmente lo scarsissimo minutaggio concessogli dal proprio tecnico e l’accordo in scadenza a giugno 2025. Queste alcune delle ragioni per cui Partey e il proprio entourage sono già a caccia di una nuova sistemazione.

Partey verso l’addio a fine stagione dall’Arsenal: l’agente potrebbe riprovarci con Inter e Juve

Le strade di Thomas Partey e quella dell’Arsenal potrebbero finire per separarsi nella prossima estate e quindi a distanza di quattro anni dal momento in cui si è consumato l’approdo del classe ’93 in Inghilterra.

Naturalmente, a giocare un ruolo fondamentale nel futuro del centrocampista ghanese è proprio il rappresentante dello stesso ex Atletico Madrid, che potrebbe finire per proporre il proprio assistito in giro di qua e di là in Europa, finendo magari per intavolare nuove trattative anche con Inter e Juve, club che già in passato erano finiti per essere accostati all’attuale numero 5 dei ‘Gunners’, che nel frattempo non ha ancora trovato la via del gol e dell’assist in questa prima parte e mezzo di stagione. Di 15 milioni di euro la valutazione che ne fa l’Arsenal del suo attuale tesserato.