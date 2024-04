Colpo Luis Alberto: offerta di scambio a Lotito

A Inzaghi piacerebbe poter portare Luis Alberto all’Inter, ma bisogna convincere innanzitutto un avvelenato Lotito

Dopo le esternazioni del centrocampista spagnolo, relative alla sua intenzione di risolvere a fine stagione il proprio contratto con la Lazio rinunciando al rinnovo, Claudio Lotito ha subito chiarito che il club non permetterà a nessun suo tesserato di liberarsi a zero prima della scadenza naturale del contratto. Tradotto: chi vuole Luis Alberto deve pagare.

E sono in tante le squadre interessate al trentunenne nato a San José del Valle. Fra queste potrebbe esserci anche l’Inter, il cui allenatore ha sviluppato durante i propri anni a Formello un legame speciale con l’ex Siviglia, Malaga e Deportivo. L’Inter potrebbe anche aver pensato di accontentare il suo allenatore, laddove ancora si parlava di un possibile affare a zero.

Prendere Luis Alberto gratis dalla Lazio non appare tuttavia verosimile: Lotito pretende un compenso, magari non pari al valore di mercato (dopotutto si tratta di un giocatore che si è di fatto autoescluso) ma comunque superiore ai 10 milioni.

Lo spagnolo ha chiesto la rescissione e, probabilmente, continuerà a chiedere di poter essere ceduto lasciando intendere al resto della squadra e alla società che non conviene trattenerlo contro la sua volontà.

La richiesta di Lotito per Luis Alberto: per l’Inter è meglio guardare altrove

Intanto Luis Alberto sa di avere estimatori in Serie A e in Spagna. Il problema è che l’Inter non vorrebbe fare un torto a Lotito, che è un tipo irascibile. E non ha nemmeno intenzione di spendere una decina di milioni per un giocatore che sarebbe comunque una mezzala in più, in un reparto già costipato con l’arrivo di Zielinski.

La pista più concreta a oggi sembra un ritorno al Siviglia: Luis Alberto, verosimilmente, spera di poter tornare nel proprio Paese e chiudere lì la carriara. L’altra opzione, quella gradita al presidente della Lazio, sarebbe un’offerta dall’Arabia. Gli arabi non avrebbero problemi a sborsare una decina di milioni, il Siviglia sì. In questo senso il club andaluso potrebbe provare a proporre uno scambio.

Cosa che, in teoria, potrebbe fare anche l’Inter, piazzando così anche qualche esubero. Ma all’Inter, di esuberi veri e propri non ce ne sono. Quelli in bilico, sono tutti in scadenza: Cuadrado, Sanchez, Klaassen e Sensi. Gli unici che potrebbero essere usati per un simile scopo sono Joaquin Correa (che Lotito non riprenderebbe neanche con la pistola alla tempia) e Agoumé. Gli altri giovani e gli altri giocatori in prestito hanno mercato, e quindi saranno usati per far cassa.

Lotito starà vivendo giorni di grande stress, con mezza squadra che si è ammutinata e vari nomi grossi già con le valigie pronte. Cedere con Luis Alberto significherebbe dover poi liberare allo stesso modo altri giocatori scontenti, come Immobile e Vecino.

Il trucco non riuscito al Mago

Si dice che alla Lazio ci sia parecchia irritazione, anche se è improbabile che la società sia pronta a chiedere i danni in caso di braccio di ferro finale. Le dichiarazioni del Mago non sono piaciute, soprattutto perché favoriscono le speculazioni al ribasso di coloro che erano interessati a comprarlo. E Luis Alberto si è esposto proprio per mettere Lotito spalle al muro.

Il presidente della Lazio non può dargliela vita, almeno non subito. Ha anche il problema di dover riconoscere il 20% del guadagno da un’eventuale cessione al Liverpool. Venderlo a poco sarebbe un grosso danno, non venderlo rappresenterebbe una beffa, dato che il giocatore ha già fatto capire di non essere disposto a impegnarsi per gli aquilotti.

La situazione è stata ben spiegata qualche giorno fa dal procuratore Dario Canovi ai microfoni di TuttoMercatoWeb: ”Luis Alberto ha capito che per lui non ci sarà un avvenire nella Lazio, è sempre stato un giocatore nervoso, e ha reagito in maniera decisa. Lotito dice che non lo lascerà andare, poi però se l’allenatore non lo fa giocare, è un grosso problema nello spogliatoio. Io credo che tornerà in Spagna”.