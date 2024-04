Speranza turche: Correa solo andata, ecco le cifre

L’attaccante argentino, ora in forza all’Olympique Marsiglia tramite la via del prestito, viaggia sempre più spedito verso il rientro a Milano in estate. L’Inter ha una speranza per il futuro

Si avvicina sempre più la data del rientro di Joaquin Correa, attaccante atteso ad Appiano a inizio luglio e quindi una volta terminata l’esperienza trascorsa a titolo temporaneo al fianco della formazione attualmente guidata dal tecnico Gasset.

Soltanto nella passata estate, l’Inter e l’Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo per il prestito del classe ’94, approdato in Francia con la formula dell’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Quali le condizioni per far scattare la seguente opzione? Un piazzamento tra le prime tre della classe da parte dei biancazzurri, il che significherebbe Champions League. Complicato però, per non dire impossibile, vedere Aubameyang e compagni portare a termine un obiettivo simile, visti i tredici punti che separano l’ex squadra di ‘Rino’ Gattuso dal Monaco, ora a quota 52 punti a sei giornate dal termine del campionato.

Vero, negli accordi sottoscritti tra le due parti è presente anche l’opzione del diritto di riscatto, che il Marsiglia mai e poi mai eserciterà, proprio per via della deludentissima tabella di marcia di Correa, che recita: 16 presenze (undici di queste racimolate in Ligue 1), 0 gol e 0 assist. Questo è quanto fatto vedere in stagione – se così si può dire – dall’ex Lazio, venuto a costare all’Inter oltre 30 milioni di euro. Complice l’accordo in scadenza a giugno 2025 e le scarse garanzie offerte nelle due stagioni trascorse dall’attaccante 29enne a Milano, il club meneghino non spera in nient’altro che una cessione definitiva di Correa, seconda punta a cui la formazione vicecampione d’Europa in carica punta a dire addio ancor prima che termini la prossima estate.

Correa verso l’addio dall’Inter, occhio all’ipotesi Fenerbahce: può provarci l’agente

L’Inter non chiede nient’altro che una cessione di Joaquin Correa (e questo è ormai appurato). L’unica cosa in cui i nerazzurri continuano a sperare, quindi, è quella che una qualsiasi società si presenti dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ per intavolare alcune trattative volte alla partenza del classe ’94.

Occhio perché a provare a dare una svolta al futuro dell’ex Lazio potrebbe essere proprio il rappresentante dell’attuale numero 20 biancazzurro, che può anche provare a sistemare il suo assistito in casa Fenerbahce, come già fatto nella passata estate con un’altra sua pedina, quale Edin Dzeko (e sì, stiamo parlando di Alessandro Lucci). L’Inter finirebbe per mostrarsi consenziente alla cessione di Correa anche difronte ad un’eventuale proposta sui 6-7 milioni di euro, con la seconda punta 29enne che in quel caso finirebbe per separarsi a titolo definitivo dai nerazzurri, complice naturalmente l’accordo in scadenza tra poco più di un anno.