Dal Milan all’Inter, ci provano gli agenti: 25 milioni per chiudere

Nerazzurri a caccia di nuovi centrali difensivi per il futuro proprio come la formazione di Stefano Pioli. Occhio perché in estate potrebbe anche finire per materializzarsi questo tipo di scenario

Marotta e Ausilio sono già in cerca di nuove pedine difensive in vista della prossima stagione. Di mezzo, naturalmente, le età in forte fase avanzata di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, con quest’ultimo alle prese con una pubalgia dichiarata soltanto nei giorni scorsi.

Quello di Alessandro Buongiorno il nome che piace più di tutti in casa Inter, col centrale di attuale proprietà del Torino che tanto piace anche a Juventus e Milan. Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne la dirigenza ‘granata’ del proprio Capitano, con all’attivo 3 gol e 1 assist in stagione. Resta, invece, Kim Min-jae il sogno per la difesa nerazzurra, anche se la sola ed unica possibilità per far sì che il sudcoreano possa atterrare ad Appiano è quella che il Bayern Monaco apra alla via del prestito con diritto di riscatto fissato sui 40 milioni di euro. Questa la ragione per cui a provare a intavolare nuove trattative col club meneghino potrebbe essere l’agente di qualche calciatore in cerca di rivalsa. Occhio, tra questi, anche a Diego Carlos, protagonista di una grande stagione con l’Aston Villa, la seconda con indosso questi colori.

Diego Carlos potrebbe venir offerto a Inter e Milan: affare complicatissimo

Gli agenti di Diego Carlos potrebbero sfruttare l’ottimo momento di forma del classe ’93 per proporre il proprio assistito a diverse big europee in estate.

Occhio, tra queste, anche a Inter e Milan, entrambe a caccia di nuove pedine difensive in vista della prossima stagione. A giocare a sfavore dell’attuale numero 3 dell’Aston Villa le trentuno candeline spente dall’ex Siviglia il 15 marzo scorso e la valutazione sui 20-25 milioni di euro che ne fa la formazione inglese del centrale brasiliano. Questa la ragione per cui entrambe le dirigenze milanesi finirebbero, in quel caso, per fare muro.