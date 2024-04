Da Bayern-Real a Borussia-Psg: gli occhi di Ausilio sulle semifinali Champions

Altra possibile missione in arrivo per il DS nerazzurro, volato la scorsa settimana alla volta di Barcellona e successivamente in quel di Manchester

La stagione dell’Inter, in sostanza, può dirsi conclusa. Vero, mancano ancora cinque gare al termine del campionato, ma nel frattempo Lautaro e compagni hanno già raggiunto il loro obiettivo primario, quello della conquista dello Scudetto, arrivato nella serata di lunedì grazie al successo ottenuto per 1-2 sul Milan.

A prendere in mano la situazione, come già accaduto negli scorsi mesi del resto, saranno quindi Marotta e Ausilio, già messisi al lavoro per programmare la prossima stagione. Il DS nerazzurro, volato la settimana scorsa alla volta di Barcellona e successivamente in quel di Manchester, potrebbe finire per mettere piede in Germania a cavallo tra martedì e mercoledì, giorni in cui vi sono in programma Bayern Monaco-Real Madrid e Borussia Dortmund-Paris-Saint-Germain, in modo tale da poter visionare alcuni possibili osservati speciali del club meneghino.

Il DS nerazzurro potrebbe infatti far tappa in Germania, assistendo in quel caso alle due semifinali europee, programmate in data martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. Quali i possibili nomi finiti sul taccuino dell’esperto dirigente ‘made in Italy’? Occhio, in tal senso, a Noussair Mazraoui, Andrij Lunin, Lucas Vazquez, Julian Ryerson, Niklas Sule, Nordi Mukiele e infine Nacho Fernandez, cercato dall’Inter nella passata estate e tornato ad essere accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane. Checché se ne dica, però, il difensore spagnolo (in forza al Real Madrid dalla stagione 2008-09 e ora giunto alla scadenza del contratto) potrebbe sì finire per dire addio ai Blancos in estate, ma per prendere un aereo con destinazione MLS o Saudi Pro League.