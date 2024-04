DIRETTA Serie A, derby Milan-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Milan di Pioli nella 33esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del derby in Diretta

L’Inter affronta il Milan a San Siro nel monday night che chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una derby della Madonnina che potrebbe assegnare molto più dei tre punti in palio per la singola partita, che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dal pareggio casalingo contro il Cagliari che ha impedito loro di avere due risultati su tre nella stracittadina per conquistare aritmeticamente il ventesimo scudetto. L’obiettivo è quello di vincere il sesto derby di fila dopo i cinque del 2023, per cucirsi già stasera la seconda stella sul petto. Dall’altra parte i rossoneri di Stefano Pioli, invece, vengono dalla sconfitta contro la Roma che li ha estromessi dalla Europa League e che li costringerà ad un’altra stagione senza titoli. Al Diavolo non resta che provare a vincere per rimandare la festa dei cugini. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone solo ed esclusivamente sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con un roboante 5-1 che ha portato le firme di Mkhitaryan (autore di una doppietta), Thuram, Calhanoglu su rigore e Frattesi, mentre per il Milan andò a segno Leao. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza live in tempo reale.