Gratis dal Milan all’Inter: la bomba prima del derby

Un giocatore del Milan in scadenza a giugno potrebbe puntare a offrirsi gratis all’Inter: questa la posizione nerazzurra

Il Milan ha vari giocatori in scadenza: Giroud ha già fatto capire che andrà a finire la sua carriera negli USA. Poi c’è Luka Jovic, che ha un’opzione di rinnovo per tre anni. Il Milan vorrebbe però proporgliene uno solo, di anno, di prolungamento, con un abbassamento dell’ingaggio (ora come ora troppo alto).

Gli altri in scadenza che si svincoleranno sono Mattia Caldara, l’ormai quarantenne Antonio Mirante e poi il trentacinquenne Simon Kjaer. E proprio il danese potrebbe voler imitare un suo ex compagno di squadra, ovvero Hakan Calhanoglu, passando gratis dal Milan all’Inter.

Il danese spera ancora di poter ottenere un rinnovo dal Milan, anche annuale. La dirigenza rossonera non sembra tuttavia orientata ad accontentarlo, dato che quest’anno Kjaer ha offerto prestazioni assai altalenanti e dimostrato poca integrità fisica.

Nel caso, assai verosimile, di un addio definitivo ai colori rossoneri, Kjaer potrebbe quindi voler rimanere in zona. Da qui la possibilità concreta di colloqui con i dirigenti di altre squadre di A. E non è escluso che i suoi procuratori possano contattare anche l’Inter, presentando Kjaer come occasione da prendere gratis (con un contratto da circa 1,5 milioni a stagione).

Il danese potrebbe parlare anche con il Monza di Galliani. O in alternativa ragionare su un ritorno in Patria. C’è anche l’ipotesi Arabia Saudita (il danese, a gennaio, ha già rifiutato un’offerta dai sauditi, e lo ha fatto per dare una mano alla sua squadra alle prese con problemi di numero).

Al Milan hanno apprezzato, ma sembra che abbiano già escluso del tutto la sua permanenza. I dirigenti rossoneri vorrebbero prendere almeno due difensori centrali nel prossimo mercato. E nel caso provare a dare più spazio al promettente Jan-Carlo Simic.

Dal Milan all’Inter: l’affare gratis che non conviene

L’ultima parola comunque dovrebbe essere del prossimo allenatore, dando per scontato che Pioli non sarà confermato, nonostante le parole di sostegno della dirigenza (di pura circostanza?). Il danese può garantire soprattutto senso di appartenenza: ha già fatto capire che sarebbe felice di chiudere la sua carriera in rossonero.

Difficilmente sarà accontentato. Ed è per questo che potrebbe anche risolversi per un “tradimento”. Voci di corridoio dicono che Ibrahimovic gli avrebbe già comunicato l’intenzione del club di non prolungare il rapporto.

Perciò dopo 4 anni e mezzo l’ex Atalanta dovrà fare le valigie e lasciare Milanello. Finirà in Arabia? In quel caso, il difensore potrebbe però dover rinunciare al proprio sogno di partecipale al Mondiale del 2026. Pare che sia un suo obiettivo concreto. Per questo giocare ad alti livelli potrebbe aiutarlo a tenersi in forma, atleticamente e tecnicamente, in vista dell’importante appuntamento.

Meglio Smalling di Kjaer

L’Inter, a ogni modo, non è interessata a Kjaer, quindi qualora arrivasse una proposta, la declinerebbe. In scadenza, e dunque da prendere a zero, interessa un altro difensore, che è lo stesso seguito a lungo anche l’anno scorso. Si tratta di Nacho del Real Madrid.

L’estate scorsa, dopo aver parlato con l’Inter, il difensore spagnolo scelse di accontentare Ancelotti e di prolungare di un anno con i Blancos. Ora la sua storia col Real sembra essere arrivata davvero al capolinea. Sempre l’estate scorsa l’Inter aveva provato a trattare l’ingaggio a zero anche con Smalling.

Un giocatore inglese, alla fine, ha rinnovato con la Roma fino al 2025. Quest’anno Smalling è stato praticamente fermo ma, rientrato da qualche settimana, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza per senso della posizione, potenza fisica e personalità. Ausilio potrebbe sperare in una rescissione anticipata per soffiarlo ai giallorossi, ma dato il recupero in extremis tale possibilità sembra a oggi poco probabile.