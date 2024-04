Inzaghi: “Questa è storia”. Lautaro in lacrime: “Rinnovo? Dobbiamo trovare un accordo” | Il messaggio di Zhang

Alla fine di Milan-Inter, Simone Inzaghi ha dato all’Inter ha commentato la sfida che ha assegnato la seconda stella all’Inter!

Un match teso, con tre espulsioni finali, in cui il Milan ha cercato in tutti i modi di resistere a un’Inter troppo più forte, troppo più convinta. Simone Inzaghi, preso dalla festa, si fa attendere il più del dovuto per le interviste di rito con le tv. Così, le parole ufficiali del mister arrivano direttamente in conferenza stampa.

L’uomo della seconda stella e dei sei derby consecutivi vinti è lui: Simone Inzaghi, colui che Zhang definisce “un dono per me durante la mia presidenza“. Per il tecnico piacentino la vittoria contro il Milan è stata un imperativo. “Volevamo vincerlo stasera. Stamattina abbiamo curato altri particolari, che poi si sono rivelati importantissimi: abbiamo studiato i calci piazzati“.

“Abbiamo fatto una grandissima gara, molto intelligente“, ha commentato Inzaghi. “Ma potevamo fare più goal. Sì, è stato bello vincere a casa del Milan, mi fa piacere aver fatto la storia“.

“Bisogna analizzare i tre anni. Abbiamo fatto una grande cavalcata quest’anno. Poi c’è la Supercoppa vinta per il terzo anno di fila. Ma io guardo a come giocavamo il primo anno con il Real Madrid. Guardo a come giocava questa squadra fin da subito. Abbiamo vissuto serate indimenticabili. Forse non ce rendiamo ancora conto. Ora sono felice per la nostra gente“.

Appena dopo il fischio finale, intervistato dalla Leotta ai microfoni di DAZN, ha parlato anche il capitano dell’Inter: Lautaro Martinez. Il Toro, con gli occhi lucidi di orgoglio e gioia, ha spiegato che i nerazzurri hanno lavorato tanto per questo risultato:: “Ci meritiamo questa gioia, che dedico alla mia famiglia, ai compagni e ai tifosi. L’ho detto subito ai ragazzi che dovevamo approfittare di questa grande occasione“.

Lautaro promette altre vittorie: “Abbiamo iniziato un percorso”

E qui Lautaro ha indicato gli spalti: “Guarda: lo stadio è tutto nostro. Siamo entrati nella storia. Credo che sia qualcosa di molto bello. Sì, è incredibile… Sono felice di essere capitano di questo grande club. Con Inzaghi è stato un bellissimo percorso e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo iniziato un percorso. Per il rinnovo c’è speranza… Dobbiamo trovare un accordo”.

“Oggi voglio godermi questa vittoria, abbiamo lavorato tantissimo cambiando dodici giocatori dall’anno scorso. E ora siamo campioni. Questa festa non finisce più!”

DENZEL DUMFRIES AND THEO HERNANDEZ ARE SENT OFF!!!

pic.twitter.com/DsKBTK17aZ — SimplyGoal (@SimplyGoal) April 22, 2024

Pioli non è apparso troppo turbato per la sconfitta. Ciononostante, ai microfoni di DAZN, ha parlato di sconfitta pesante. “Pesante per tutto quello che c’è dentro questa sconfitta. Ho cercato di consolare i miei giocatori. Dobbiamo finire bene il campionato, ancora una volta non siamo riusciti almeno a pareggiare un derby“.

Il messaggio di Zhang

A pochi minuti dal fischio finale del derby Scudetto, anche Zhang si è fatto sentire con un video-messaggio ufficiale. “Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti“, ha scritto il presidente nerazzurro, parlando di un giorno speciale per la grande famiglia nerazzurra. “L’Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire. Oggi tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della seconda stella, un segno incredibile che abbiamo inciso insieme nella storia“.

Citando Picchi, Herrera, Pellegrini e l’Inter di Moratti e del Triplete, Zhang ha celebrato la storia dell’Inter: “Tutti gli interisti che nella storia del club hanno tremato, pianto ed esultato, e con loro ci siamo anche la mia famiglia e io. Siamo orgogliosi di avere raccolto la loro eredità e di avere lasciato il nostro segno sui 116 anni di storia dell’Inter, una storia che continua nel tempo. Emozionandoci insieme, davanti alle due stelle che si accendono stanotte, pensiamo a tutti coloro che hanno compiuto questa impresa straordinaria“.

“Vorrei quindi ringraziare i miei dirigenti, tutte le donne e gli uomini del club, senza di loro questo successo non si sarebbe mai potuto realizzare. Il mio più grande ringraziamento va ai nostri guerrieri che lottano sul campo. Al nostro grande mister, Simone Inzaghi, e tutto il suo staff: grazie Simone. Come ho già detto molte volte, sei un dono per me durante la mia presidenza. Sei un tecnico, una persona eccezionale, che ha plasmato la nostra Squadra con una mentalità vincente“.

🗣”Un giorno storico per la famiglia nerazzurra”

👇Il discorso Scudetto di Steven #Zhang pic.twitter.com/xGWZ9MgTMJ — Interlive (@interliveit) April 22, 2024

“Hai trasmesso fiducia e serenità e hai creato questo grande gruppo. Voglio ringraziare anche i miei giocatori: siete il mio orgoglio e la forza propulsiva dell’Inter. Siete un gruppo di campioni fatto di valori autentici. I nostri straordinari tifosi, che cantano con me il coro più bello: per tutti quei chilometri che ho fatto per te!…”