INTER CAMPIONE D’ITALIA! Acerbi e Thuram, le due stelle del derby

Pagelle e tabellino della sfida andata in scena a San Siro fra Milan e Inter e valevole per la trentatreesima giornata di Serie A

L’Inter affronta il derby-Scudetto a San Siro, in casa del Milan. Lautaro non sembra in giornata e sbaglia tanto, anche da solo di fronte alla porta; tocca quindi ad Acerbi portare l’Inter in vantaggio su angolo, al 18′. Thuram angola troppo e prende il palo al 39′.

Sommer salva il risultato al 40′ fermando un tiro potente e ben angolato di Calabria. Thuram, come un piccolo Adriano, si porta a spasso la difesa del Milan e infila di potenza Maignan sul primo palo al 49′. Tomori accorcia sul finale di testa, ma è ormai tardi. L’Inter conquista la seconda stella nella maniera più bella!

SOMMER 7

PAVARD 7

TOP – ACERBI – 7 Oltre al goal da redenzione, controlla nel migliore dei modi Leao, che gli scappa solo una volta nel primo tempo.

BASTONI – 6,5 – dall’88’ de Vrij sv

FLOP – DARMIAN – 6 – Spinge poco, per controllare le incursioni di Theo e Pulisic, che non sembrano in gran giornata – Dall’84’, FLOP – Dumfries 5 – Entra e fa scattare la rissa con Theo rimediando l’espulsione (ha voluto salutare così i tifosi dell’Inter?)

BARELLA – 7 Dal 77′, Frattesi sv

CALHANOGLU 7 – Dall’84’, Asllani sv

MKHITARYAN 6,5

DIMARCO 7 – Dal 77′ Carlos Augusto 6

FLOP – LAUTARO 6 – Fa quel che può: lotta e cerca di illuminare con giocate di alta classe, ma per ogni colpo riuscito ci sono due o tre errori vistosi. Il capitano è fisicamente distrutto dopo aver portato la squadra avanti per un anno intero.

TOP – THURAM 7,5 – Non parte nel migliore dei modi ma quando accelera manda il Milan in paranoia. Il palo nel primo tempo e poi il goal di potenza, visione e coraggio nel secondo certificano la sua importanza per l’Inter.

MILAN-INTER 1-2



18′, Acerbi, 49′, Thuram; 81′, Tomori

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Gabbia 5,5, Tomori 6,5, Hernandez 5; Adli 5,5 (68′, Bennacer 5,5), Reijnders 5,5 (52′, Giroud 5); Musah 5,5 (77′, Okafor 6), Loftus-Cheek 6 (68′, Chukwueze 6), Pulisic 6; Leao 6. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (88′, de Vrij); Darmian (84′, Dumfries), Barella (77′, Frattesi), Calhanoglu (84′, Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (77′, Carlos Augusto); Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

ARBITRO: Andrea Colombo sez. Como

AMMONITI: 22′, Barella; 32′, Lautaro; 36′, Theo; 90′, Gabbia; 91′, Tomori.

ESPULSI: 93′, Dumfries e Theo; 97′, Calabria