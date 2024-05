Si è rotto il legamento crociato: il messaggio social di Pavard

Tre giorni fa il difensore dell’Inter ha postato su Instagram le foto dei festeggiamenti per lo Scudetto insieme ai tifosi: “Una festa incredibile”

È stata ottima la prima stagione di Pavard con la maglia dell’Inter. Quando alla fine mancano ancora 4 partite, il difensore francese ha collezionato 29 presenze. Meno del previsto a causa della lussazione della rotula del ginocchio sinistro, rimediata a novembre in casa dell’Atalanta e che lo ha tenuto fuori gioco per 41 giorni.

Una volta tornato a pieno regime, il classe ’96 non ha più perso la maglia da titolare. Ora il suo obiettivo è arrivare al top della forma all’Europeo di giugno in Germania. La Francia di Deschamps dovrà aggrapparsi ancor più a lui visto il grave infortunio accorso a Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, nel match col Borussia Dortmund valevole per l’andata delle semifinali di Champions League. Per la seconda volta in una carriera costellata da diversi guai fisici, il ventottenne ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Pavard, solidarietà per Lucas Hernandez: “Torna il guerriero che sei”

Il centrale del Paris Saint-Germain dovrà star fuori per diversi mesi, di conseguenza non potrà prendere parte all’Europeo. Attraverso una storia Instagram, Pavard ha espresso massima solidarietà al compagno di Nazionale: “Hai tutta la mia forza fratello mio, torna come il guerriero che sei“.

Pavard vanta 53 presenze e 5 gol con la maglia dei ‘Bleus’. Con la sua Nazionale, l’ex Bayern Monaco ha vinto un Mondiale, quello del 2018 in Russia, e una Nations League.

Pavard: “Una festa incredibile”. Per Sassuolo-Inter è favorito su Bisseck

Pavard è molto attivo sui social, nello specifico su Instagram. “Una festa incredibile non me la scorderò mai”, ha scritto tre giorni fa in allegato alle foto che lo ritraggono nei festeggiamenti di domenica scorsa per la conquista della seconda stella.

Dai social al campo, in vista della sfida col Sassuolo di sabato sera Pavard si gioca il posto dal 1′ con Bisseck. Allo stato attuale, il ventottenne di Maubeuge sarebbe favorito sul giovane difensore tedesco.