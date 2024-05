40 milioni sul tavolo: De Laurentiis, vendetta sull’Inter

Il Napoli si sarebbe già mosso per provare ad anticipare la concorrenza, principalmente quella interista. 35 milioni più 5 di bonus

De Laurentiis sarà ancora ‘scottato’ dall’addio a zero di Piotr Zielinski. Per giunta il polacco ha firmato con un club rivale, cioè l’Inter, dopo che Marotta aveva negato l’esistenza di una trattativa proprio in un faccia a faccia in Lega con il patron del Napoli. Il mercato è anche questo…

C’è ancora mistero su chi sarà il prossimo allenatore degli azzurri, con le quotazioni di Pioli nuovamente in salita dopo che il club partenopeo ha fatto trapelare di aver mollato la pista Conte. Molto meno, invece, su quelli che saranno gli obiettivi per rinforzare l’organico. In teoria, con la pressoché certa cessione di Osimhen, gli ex Campioni d’Italia avranno un sostanzioso tesoretto da investire per rilanciare una squadra che rischia fortemente di restare fuori dall’Europa.

Per la difesa, il principale punto debole dopo l’addio di Kim, il nome in cima alle preferenze di Manna e soci sembra essere quello di Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino è profilo apprezzatissimo pure dalle altre big di Serie A, Inter in primis. Per i nerazzurri sarebbe l’ideale erede di Francesco Acerbi, ma ad oggi non risultano trattative con Urbano Cairo.

Il Napoli si sarebbe invece già mosso per provare ad anticipare la concorrenza, principalmente quella interista: per il ‘Corriere dello Sport’, De Laurentiis mette sul piatto la bellezza di 40 milioni. 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus.

Buongiorno, Inter in cima alle preferenze

La proposta del Napoli potrebbe soddisfare i granata, mentre non sarebbe per nulla scontato il sì del classe ’99. Stando a indiscrezioni, infatti, Buongiorno lascerebbe il Torino solo per una big del Nord, per una tra Inter (la destinazione più gradita, anche per ragioni tattiche) e Milan.

Sulle sue tracce c’è pure la Juventus, ma lui avrebbe già fatto sapere che non intende ‘tradire’ la sua fede granata. Il numero 4 è ovviamente apprezzato anche all’estero, in Premier come nella Liga. A tal proposito, si parla di un forte interesse da parte dell’Atletico Madrid di Simeone. Cairo sa che dovrà venderlo, ma come per Bremer cercherà di realizzare il miglior guadagno possibile. Ecco perché la soluzione estera va tenuta in fortissima considerazione.