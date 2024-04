Zhang parla alla squadra e annuncia il rinnovo di Inzaghi

L’Inter è sempre più vicina alla seconda stella, traguardo che può diventare realtà già nella serata di oggi

Fissato questa sera alle ore 20:45 il calcio d’inizio di Milan-Inter, derby della Madonnina valevole questa volta per la 33esima giornata del campionato di Serie A. A sfidarsi saranno, per l’appunto, la formazione di Stefano Pioli e quella guidata da Simone Inzaghi, quest’oggi ben salda al primo posto in classifica con quattordici lunghezze di vantaggio sui rossoneri.

I nerazzurri hanno così la possibilità, a sei giornate dal termine del campionato, di mettere le mani sul loro 20esimo Scudetto, traguardo che di conseguenza consentirebbe al club meneghino di appropriarsi della seconda stella. C’è grande attesa nel veder scendere in campo le due squadre, con l’Inter che ha una sola strada a disposizione, quella della vittoria. Altrimenti, in caso di sconfitta o parità nel punteggio, la formazione vicecampione d’Europa in carica sarà costretta a rimandare i propri festeggiamenti. Lo sa bene Steven Zhang, che ha così parlato dinanzi alla propria squadra alla vigilia di questo attesissimo match.

Zhang alla squadra: “Godetevi il derby, in caso di vittoria mostrate massima sportività e lealtà”

Alla vigilia di Milan-Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang si è reso protagonista di un discorso tenuto in videoconferenza dinanzi alla propria squadra pochi istanti prima che Lautaro e compagni sostenessero il loro penultimo allenamento prima del derby.

“Non c’è bisogno che sia io a motivarvi prima di un derby, voglio solo ringraziarvi per quello che avete fatto finora. Scendete in campo godendovi la partita perché se non dovessimo vincere matematicamente il nostro 20esimo Scudetto contro il Milan, succederà presto”. Queste le dichiarazioni rilasciate in apertura dal presidente nerazzurro, che ha così continuato: “In bocca al lupo a tutti. In ogni caso mantenete alti i valori dell’Inter, che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell’avversario“.

Non solo. Il numero uno del club meneghino, nel prosieguo della giornata, è stato il grande ospite del GP di F1 tenutosi in Cina, evento in cui Steven Zhang ha avuto tempo e modo di fare anche il punto sul futuro di Simone Inzaghi, tecnico che a detta dell’imprenditore cinese resterà alla guida del club di Viale della Liberazione per tanti altri anni. L’ex allenatore biancoceleste ha un accordo che lo lega all’Inter sino a giugno 2025 e l’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di estendere la propria fiducia verso Inzaghi fino al 2027. Uno scenario, questo, pronto ad essere accolto anche al diretto interessato, che nel corso della conferenza stampa pre derby ha dato massima disponibilità nel voler proseguire il proprio percorso assieme a questa squadra.