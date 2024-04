Il derby si sposta sul mercato: anche il Milan su Pubill

L’anno scorso il derby di mercato è andato all’Inter, con l’acquisto di Thuram: a giugno si rinnova la battaglia per Pubill

Anche il Milan sta seguendo Marc Pubill, laterale dell’Almeira adattabile a centrale. L’anno scorso costava appena 5 milioni, ed è a questa cifra che la squadra andalusa lo ha prelevato dal Levante. Ora, dopo un campionato ad alti livelli, il suo cartellino potrebbe salire a 20 milioni.

Per i nerazzurri, lo spagnolo è una delle opzioni di mercato in caso di cessione di Denzel Dumfries, anche se Pubill non ha mai giocato come laterale a tutta fascia. Il Milan, senza aver ancora risolto il rinnovo di Calabria (capitano non sempre affidabile in campo), potrebbe inserirsi su Pubill per ingaggiare un nuovo derby di mercato.

Secondo il portale catalano El Nacional, i nerazzurri potrebbero essere in vantaggio, dato che gli scout di Ausilio hanno già avuto qualche contatto con il giovane un gioiello dell’Almeria. Ma per il classe 2003 potrebbe esserci accesa concorrenza, dato che oltre al Milan potrebbero presto muoversi anche il Barcellona, il Betis e il Villareal.

I blaugrana vorrebbero tenersi Joao Cancelo, nonostante i disastri in Champions. Il problema è che il Manchester City non farà sconti. Perciò il talentuoso spagnolo potrebbe alla fine rimanere in Patria e passare al Barcellona, coronando quello che sembra un suo sogno personale.