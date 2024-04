Un nuovo grande attaccante per l’Inter: la risposta di Marotta

L’Ad nerazzurro ha parlato prima del match col Torino e della festa Scudetto: “Inzaghi un vincente, gli ho detto di godersi il riscaldamento”

“Il ciclo non è ancora a metà”. Lo ha detto Beppe Marotta a ‘Dazn’ prima di Inter-Torino e della festa Scudetto che seguirà dopo coi due pullman scoperti che accompagneranno la squadra per Milano, con l’ultima tappa in piazza Duomo intorno alle ore 21.

“Se ci sarò anche io nel bus scoperto? No, gli attori protagonisti sono i giocatori, lo staff e l’allenatore. Li aspetterò al Duomo. Oggi siamo liberi, ho detto a Inzaghi di godersi questo riscaldamento. Lui ha superato l’esame, dimostrando di essere bravo ma anche un vincente. Meglio di lui non si può trovare e desiderare nulla e con lui vogliamo continuare a vivere questo ciclo”. Conclusione sul calciomercato, con l’Ad nerazzurro che sguscia via in dribbling: “Se ci sarà spazio per un altro grande attaccante? L’anno prossimo ci saranno tantissime partite e il Mondiale per Club, la rosa dovrà essere puntellata al meglio facendo però sempre i conti con la sostenibilità. Il nostro sarà un mercato creativo”.