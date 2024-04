Grande cessione? Ausilio allo scoperto: “Ecco la nostra idea”

Alla festa Scudetto, il Ds dell’Inter ha risposto pure sul possibile arrivo di un attaccante importante: “Mi piacciono tutti e due…”

“Questa squadra ha ampiamente dimostrato un valore non solo sul campo, ma anche morale e di senso di appartenenza. Non vorremmo fare danni, perché quando qualcosa funziona bisogna stare attenti a non cambiare troppo le cose”. Pensieri e parole di Ausilio durante la festa Scudetto dell’Inter: “In tanti anni che sono qui, non ho mai visto una cosa simile”, ha sottolineato il Ds nerazzurro in riferimento alla straordinaria partecipazione degli interisti alla passerella della squadra fino a piazza Duomo.

A ‘Sky Sport’, Ausilio ha ovviamente affrontato il tema legato al calciomercato: “Abbiamo inserito due giocatori funzionali – vale a dire Zielinski e Mehdi Taremi – che alzeranno il livello della squadra. Adesso va preso un momento di riflessione per fare le giuste considerazioni giuste, che significa non comprare tanto per comprare. Se ci sarà una grande cessione? Ora è tempo di festeggiare questo Scudetto – ha risposto – però da direttore sportivo non cambierei nulla e l’idea è quella di non cambiare troppo questa squadra”.

A ‘Sportmediaset’, Ausilio è andato nello specifico rispondendo sull’attacco. O meglio, sul possibile arrivo di un attaccante importante, di uno tra Zirkzee e Gudmundsson: “Mi piacciono tutte e due, ma sapete benissimo la difficoltà di fare certe operazioni in Italia. Sono calciatori di qualità, tuttavia questo non vuol dire che l’Inter li può comprare. Abbiamo cinque attaccanti e ripartiremo da quattro. La squadra si fa con buona chimica e con un numero giusto di calciatori. Due per ruolo, non bisogna avere per forza una rosa da trenta”, ha concluso il Ds dell’Inter.