“Tra qualche giorno”: le ultime sul nuovo portiere dell’Inter

Chiusi gli affari Taremi-Zielinski e valutazioni in corso sul vice Sommer, fra potenziale rinnovo di Audero e priorità Bento nonostante gli intrecci di mercato non favorevoli

Presa coscienza della vittoria dello Scudetto sul campo e tutti i lati positivi da essa scaturiti, l’Inter è proiettata mentalmente verso il futuro non troppo lontano in cui dovrà scendere nuovamente in campo per giocarsi l’ennesima stagione da campione in carica.

Prima ci sono ancora alcune partite sulla carta per chiudere ufficialmente i giochi attuali, come ricordato anche da Hakan Calhanoglu, ma la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio guarda inevitabilmente alle mosse da piazzare con largo anticipo. Seguendo due linee temporali differenti, seppure strettamente interconnesse, i due uomo chiave del mercato nerazzurro hanno già mosso passi importanti nella chiusura dei due affari principali a costo zero.

Medhi Taremi e Piotr Zielinski entreranno presto a fare parte del gruppo, fortemente voluti anche dallo stesso tecnico Simone Inzaghi per innalzare il tasso qualitativo della squadra a sua disposizione: “Questa squadra ha funzionato anche sotto il piano umano e morale, non vogliamo stravolgere nulla. Il meccanismo funziona benissimo e non va danneggiato, poi abbiamo già preso due calciatori funzionali al gioco dell’Inter. Faremo le nostre considerazioni sulle mosse successive nei prossimi giorni ma in qualità di direttore sportivo non cambierei nulla”, ha raccontato Ausilio nel corso dell’intervento mediatico per ‘Sky Sport’ dall’alto della terrazza sovrastante la festa in Piazza Duomo.

Nodo portiere fra permanenza di Audero e affondo Bento, Ausilio non ha fretta

Fra i tanti punti analizzati è stato toccato anche quello relativo alla posizione incerta del vice Sommer attuale, ovvero Emil Audero. Su di lui sono state fatte tante speculazioni nel recente passato per via di una certa precarietà di ruolo sulla quale neppure Ausilio diffonde certezze.

“Non escludo che possa restare perché ha lavorato bene ed è un grande professionista, ma verranno fatte valutazioni anche sulle opzioni in giro per l’Europa e il Sud America“, ha aggiunto. Un chiarissimo riferimento alla vera priorità dell’Inter in questo momento fra i pali, con la lungimiranza di chi vorrebbe che Bento potesse giungere a Milano anche per prendere un giorno il posto di Sommer.

L’Athletico Paranaense, club proprietario del cartellino del portiere brasiliano, non vuole comunque muovere passi affrettati ed attenderà la conclusione della Copa America per poter racimolare ulteriori quotazioni nella sua valutazione del cartellino. Si parla già di almeno 20 milioni di euro destinati a crescere. Uno scoglio importante da superare per le casse societarie nerazzurre. Motivo per cui l’opzione rinnovo del prestito di Audero appare al momento la soluzione più facilmente percorribile.