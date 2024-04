“Vi ringrazio uno a uno”: Sensi ufficializza l’addio all’Inter

Il centrocampista nerazzurro coglierà le proprie valigie da Milano nel finale di giugno, complice naturalmente l’accordo in scadenza col club meneghino

Le strade di Stefano Sensi e quella dell’Inter si separeranno tra soli due mesi. A pesare sono gli innumerevoli guai fisici rimediati in questi ultimi anni dall’ex Sassuolo, legato al club di Viale della Liberazione da un accordo valido sino al prossimo giugno.

Così facendo, dopo aver collezionato 56 presenze, 4 gol e 4 assist con indosso questi colori, il centrocampista urbinate dirà addio alla formazione meneghina dopo sole cinque stagioni (una di queste trascorsa in prestito al fianco del Monza, senza dimenticare l’esperienza vissuta alla Sampdoria a partire da gennaio 2022). Era cosa praticamente scontata la separazione del classe ’95 dall’Inter, ma ecco che a togliere ogni dubbio è stato proprio il diretto interessato via social.

Sensi: “Tifosi Inter, un grazie immenso. Siete parte del mio cuore, vi voglio bene”

Tramite un post rilasciato sul proprio account Instagram, Stefano Sensi ha praticamente ufficializzato il proprio addio dall’Inter a fine stagione. Questa, di fatto, la dicitura apparsa sotto la foto pubblicata dal centrocampista urbinate via social:

“Volevo ringraziarvi uno ad uno per le emozioni che ci avete fatto vivere ma soprattutto volevo ringraziarvi per il sostegno e l’amore che mi avete avete sempre trasmesso soprattutto nei momenti più bui. Mi avete sempre dato la forza di credere in me stesso. Un grazie immenso, siete parte del mio cuore. Vi voglio bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sensi (@stefanosensi12)

Ufficializzate date e orari della 35esima e 36esima di A

In queste ultimissime ore, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei match valevoli per la 35esima e 36esima giornata di campionato, turni in cui l’Inter troverà difronte a sé Sassuolo e Frosinone.

La formazione di Simone Inzaghi, in tal senso, farà visita sia alla squadra di Davide Ballardini che a quella su cui siede attualmente in panchina il tecnico Eusebio Di Francesco. Fissato sabato 4 maggio alle ore 20:45 al Mapei Stadium il calcio d’inizio di Sassuolo-Inter, mentre è in programma venerdì 10 maggio allo stesso e identico orario il via di Frosinone-Inter, dove ad attendere i nerazzurri allo ‘Stirpe’ saranno, quindi, proprio i gialloblù, fermi ora al 15esimo posto in classifica a quota 31 punti.

35ª giornata | sabato 4 maggio, ore 20:45 Sassuolo-INTER

36ª giornata | venerdì 10 maggio, ore 20:45 Frosinone-INTER