Salta tutto con l’Inter, firma con l’Al-Nassr di Brozovic

L’affare salta: l’Inter lo ha seguito per mesi senza esporsi ufficialmente, ma si è messo di traverso l’Al-Nassr di Brozovic

Agli sgoccioli della stagione 2023-24, si può ufficialmente dire che l’Inter ha sofferto la mancanza di Brozovic solo in una particolare giornata: quella dei festeggiamenti. Calhanoglu lo ha sostituito nel migliore dei modi in campo, ma sul pullman della festa, uno Brozo avrebbe fatto di certo la differenza. Tutti gli interisti, in cuor loro, si saranno chiesti che cosa si sarebbe inventato.

In Arabia, il croato se la spassa. Così sembra a guardare il suo profilo Instagram. Sembra contento anche se non vince. Il suo club potrebbe però presto rinforzarsi. Come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, su Wan-Bissaka ci sarebbe da settimane il forte interesse dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e, appunto, di Marcelo Brozovic.

Il club saudita è pronto a concludere altri colpi importanti quest’estate: i limiti negli acquisti saranno più lievi rispetto all’anno in corso. Sono caduti i principali paletti relativi alle liste degli stranieri: i club potranno infatti tenere in rosa fino a dieci giocatori stranieri (i due posti extra introdotti riguarderanno i giocatori nati dal 2003 in poi).

Si vocifera di almeno 2 miliardi già stanziati per le operazioni estivi. Soldi per i cartellini. Non per gli stipendi dei calciatori. Lo United, da parte sua, sembra pronto a vendere e a guadagnare. E fra i cedibili che piacciono ai club arabi ci sono anche Sancho e Casemiro.

A quanto pare i Red Devils avrebbero già fatto sapere ai sauditi di essere disponibili a discutere di tutti e tre i calciatori citati. E Wan-Bissaka è il primo in lista, ossia quello che più facilmente potrebbe uscire, anche perché in scadenza nel 2025.

Poi c’è Varane, che si libererà a parametro zero con Martial: pure questi due potrebbero andare a finire in Saudi Pro League. Non finisce qui, perché allo United ci sarebbero altri rami secchi da tagliare. Lindelof, McTominay, Eriksen e Maguire: tutti, come Wan-Bissaka, in scadenza di contratto nel 2025.

Il difensore inglese di origini congolesi, in quest’ultima stagione, ha avuto diversi infortuni e non ha dunque potuto esprimersi al meglio. Nelle ultime settimane è tornato titolare fornendo prestazioni incoraggianti. Ma qualora arrivasse un’offerta alta, lo United lo accompagnerebbe subito alla porta.

Salta l’affare sulla destra: la squadra di Brozovic punta Wan-Bissaka

La questione interessa anche l’Inter, visto che Aaron Wan-Bissaka è da ormai un po’ di tempo un osservato speciale di Ausilio. Fino a qualche settimana fa veniva ancora citato come nome da poter prendere in considerazione nel caso di una cessione di Dumfries, per la fascia destra.

Idealmente, il classe ’97 cresciuto nelle giovanili del Crystal Palace e arrivato allo United nel 2019 potrebbe adattarsi bene al calcio italiano, dato che sa difendere nel modo giusto e ha nell’intelligenza tattica una delle sue più evidenti qualità.

La concorrenza dell’Al-Nassr renderebbe però assai più complicata la trattativa con i nerazzurri: lo United chiederebbe un prezzo più alto del previsto e i costi d’ingaggio lieviterebbero. Sul classe 1997 inglese potrebbe poi muoversi anche l’Al-Ittihad (che tra le altre cose ha già lasciato intendere di voler prendere Raphael Varane).

In Arabia Saudita parlano però come se l’affare fosse già stato fatto con la squadra di Brozovic. In realtà, non sembra che ci siano già stati contatti ufficiali fra l’Al-Nassr e Aaron Wan-Bissaka. Ci potrebbe invece essere già stata qualche chiacchierata fra gli agenti di Casemiro e gli uomini mercato dell’Al-Hilal.

Meglio rinnovare Dumfries?

Su Bissaka, alla fine, potrebbe fare un tentativo anche l’Aston Villa: Unai Emery, dopo aver detto no al Bayern per continuare con i Villans, cerca un terzino educato tatticamente, bravo sia a difendere che ad aggredire. E il classe ’97 potrebbe essere l’uomo giusto, dato che è nato come un’ala destra ma negli anni si è dimostrato valido soprattutto come terzino difensivo. Più defilato potrebbe esserci il West Ham. Entrambe le squadre seguono da lontano anche Dumfries.

L’Inter aveva probabilmente puntato il terzino sperando in un affare a prezzo scontato. L’idea era magari quella di poter spendere un massimo di 10-12 milioni (lo United, nel 2019, lo pagò 55 milioni circa). Le concorrenti che si affacciano dalla Premier e dalla Saudi Pro League complicano il progetto e rendono di conseguenza più probabile un ennesimo tentativo per arrivare al rinnovo con Dumfries.

Inzaghi ha sempre apprezzato la fisicità dell’olandese, e la festa Scudetto sembra aver rinsaldato il legame del ragazzo con la squadra e l’ambiente. Il rinnovo è insomma possibile alle cifre che l’Inter considera opportune. Dumfries farà un passo indietro in termini economici per poter continuare a giocare in nerazzurro?