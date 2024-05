Zhang, tre anni e 400 milioni di euro: “L’accordo è in chiusura”

Lo Scudetto appena vinto è il secondo di Zhang da presidente dell’Inter. Sono sei i titoli conquistati dal 2018, raggiunto Angelo Moratti

Foto della squadra, scritta “Campioni” e due stelle. Poi “Grazie a tutti”. Steven Zhang si è affidato a Instagram per complimentarsi con la sua Inter, che con lo Scudetto stravinto quest’anno gli ha regalato il settimo titolo da quando è presidente del club nerazzurro. Zhang ha raggiunto Angelo Moratti per trofei vinti, ora è secondo solo a Massimo Moratti, lontanissimo per ora con 16 titoli.

Zhang potrebbe avere avanti a sé altri tre anni per avvicinarsi a Moratti jr, considerato che le ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’ danno in dirittura d’arrivo l’accordo con il fondo Pimco. Un accordo da circa 400 milioni di euro, di durata appunto triennale, che consentirebbe al numero uno della società di viale della Liberazione di liquidare Oaktree, il quale nel 2021 gli ha prestato 275 milioni di euro con un tasso di interessi del 12%. La cifra da restituire al fondo statunitense entro il 20 maggio ammonta adesso a circa 375 milioni.

Zhang-Pimco, ultimi dettagli

Si starebbero definendo “gli ultimi dettagli”, con l’annuncio ufficiale previsto a ridosso proprio del 20 maggio. A meno di clamorose sorprese, quindi, Steven Zhang rimarrà al timone dell’Inter della quale è presidente dal 26 ottobre 2018. L’acquisto del club da parte di Suning, precisamente del pacchetto di maggioranza, risale invece a giugno 2016.