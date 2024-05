“Prendetelo subito”: Barella in Premier, confessione a sorpresa

Barella è sbarcato all’Inter nel 2019. In cinque stagioni ha disputato 231 partite e messo a segno 22 gol. Con lo Scudetto appena arrivato sono 7 i titoli conquistati in nerazzurro

Nicolò Barella è uno dei calciatori dell’Inter con maggiore appeal a livello internazionale. Specie in Inghilterra, dove appunto la mezz’ala sarda vanta diversi ammiratori illustri.

L’estate scorsa si è parlato di un tentativo (respinto) da parte del Newcastle, prima che i ‘Magpies’ virassero su Tonali, tuttavia l’estimatore più importante risiede a Manchester. Sponda City, ovvero Pep Guardiola. Il catalano provò a prenderlo un paio di anni fa e, come rivelato da Gigi Di Biagio nella diretta Twitch di Tv Play, anche prima che si trasferisse a Milano. Quando insomma era ancora del Cagliari, poco più che maggiorenne, e l’ex centrocampista interista guidava l’Under 21.

“Mi chiamò un membro dell’entourage di Guardiola – le parole di Di Biagio – Mi chiesero com’era professionalmente, io dissi: ‘se potete, prendetelo subito’. Poi ha fatto un altro percorso, meglio per l’Inter”.

🚨 BARELLA-MANCHESTER CITY 🗣️ La rivelazione di #DiBiagio: “Chiamato dal #ManchesterCity per #Barella. Mi chiesero com’era professionalmente. Io dissi ‘se potete prendetelo subito’. Poi ha fatto un altro percorso, meglio per l’#Inter” pic.twitter.com/tms6M0rFkV — TVPLAY (@tvplayofficial) May 1, 2024

Il classe ’97 si è trasferito all’Inter nell’estate 2019, in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Complessivamente è costato sui 45 milioni di euro, oggi per l’Inter ne vale il doppio se non di più.

In cinque stagioni ha:

Disputato 231 partite

Segnato 22 gol

Realizzato 51 assist

Rimediato 50 cartellini gialli e 1 rosso

Finora in maglia nerazzurra ha conquistato ben 7 trofei: 2 Scudetti, 3 Supercoppe italiane e 2 Coppe Italia, sfiorando la vittoria della Champions nella scorsa edizione.

Barella rinnova con l’Inter

Solo in caso di proposta irrinunciabile l’Inter prenderebbe in considerazione la possibile cessione di Barella, il cui rinnovo fino a giugno 2029 dovrebbe essere ufficializzato prima dell’inizio dell’estate. Stesso discorso per Lautaro e Simone Inzaghi.

Stando ad alcune indiscrezioni, l’accordo con l’agente del numero 23 sarebbe già arrivato da diverse settimane. Precisamente dall’incontro avvenuto a Madrid prima del ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico. Al ventisettenne sarebbe stato garantito un aumento di stipendio fino a circa 6-6,5 milioni a stagione inclusi bonus. Aumento che lo metterebbe sullo stesso livello di Calhanoglu, il più pagato dell’intera rosa in attesa della firma di Lautaro sul quinquennale da circa 9 milioni l’anno.