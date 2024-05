Marotta League, Zanetti: “Fa ridere”. Poi apre a Zirkzee

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti: “Lautaro e Barella rinnoveranno il contratto. Ecco il mio sogno”

“Inzaghi è stato speciale nel rimanere calmo e sereno nelle difficoltà, consapevole di quel che poteva fare e credendo nel suo lavoro al di là del risultato. È entrato subito in empatia coi tifosi. Alcuni si arrabbiano per un cambio o un risultato, ma si è innamorato della famiglia Inter“. Così Javier Zanetti a ‘Radio Tv Serie A’. “La faccia dello Scudetto? Ce ne sono tante – ha risposto il vice presidente nerazzurro – ma dico Lautaro perché a ogni gol mostrava la voglia di arrivare a questo momento”.

Zanetti replica a muso duro a chi parla e ha parlato per un anno intero di Marotta League: “Fa ridere quando vedi una squadra che domina dall’inizio alla fine del campionato. C’è poco da dire. Il prossimo passo sarà quello di rimanere competitivi in tutte le manifestazioni, con grande cultura del lavoro e concentrazione. Gli obiettivi saranno difendere la seconda stella e in Champions andare più avanti. Ci sarà l’importantissimo Mondiale per club”.

Capitolo Lukaku: “Se l’ho perdonato? Non so se sia la parola giusta. Siamo rimasti male per la tempistica e perché non è stato chiaro. Lo fosse stato avremmo preso un’altra strategia, è andata così ma gli auguro una grande carriera”.

Nella lunga intervista al canale della Lega Serie A, Zanetti ha toccato pure l’argomento mercato. Partendo dai rinnovi dei big: “Lautaro e Barella prolungheranno i rispettivi contratti perché sia noi che loro vogliamo continuare insieme”.

Zanetti: “Zirkzee un campione, potremmo farci un pensierino”

A proposito di calciomercato, Zanetti ha aperto al colpo Zirkzee. L’olandese piace da matti anche ai nerazzurri, ma ci sono due ostacoli: la concorrenza, pure di Juve e Milan, e il prezzo di 60 milioni fissato dal Bologna.

“Zirkzee è un grandissimo campione, un calciatore giovane, talentuoso e intelligente. Fisicamente molto forte e sta facendo benissimo. Uno come lui servirebbe a chiunque punta a traguardi importanti. Vediamo: dovesse presentarsi l’opportunità, potremmo farci un pensierino. Se pensi a Zirkzee, Lautaro e Thuram sono giovani, forti… Ti darebbero tranquillità”.

Conclusione con il suo sogno, ovvero vincere la Champions League da vice presidente: “Non oso immaginare cosa possa succedere in caso di vittoria, perché i nostri tifosi sono fantastici. Dispiace per come è arrivata l’eliminazione di quest’anno, nelle due gare con l’Atletico abbiamo avuto tantissime occasioni. Non è arrivato il gol. Avevamo di fronte una squadra molto esperta, ma con questo gruppo non devi avere paura di nessuno. Bisogna insistere”.