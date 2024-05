Zhang ‘blinda’ anche Baccin: rinnovo fatto, i dettagli

Chiara la mossa del presidente nerazzurro, intenzionato a dare seguito agli importanti successi conseguiti dal club meneghino in questi ultimi anni

In attesa dei prolungamenti di contratto di Lautaro Martinez e Nicolo Barella, oltre a quello del tecnico Simone Inzaghi naturalmente (con scadenza fissata a giugno 2025), l’Inter ha portato a termine tutte le pratiche burocratiche inerenti al rinnovo di Dario Baccin, in forza al club meneghino dal luglio 2017.

Dopo aver blindato Beppe Marotta e Piero Ausilio nel novembre scorso a mezzo di un nuovo accordo valido fino al 2027, il presidente nerazzurro ha infatti deciso di cavalcare lo stesso e identico tipo di scenario anche con l’attuale vice Direttore Sportivo del club di Viale della Liberazione. Così facendo, dunque, l’attuale numero uno della formazione vicecampione d’Europa in carica ha, di fatto, confermato l’intero staff dirigenziale dell’area sportiva di marca interista, che ha dato vita alla squadra del 20esimo Scudetto prenotando, nel mentre, anche i colpi Taremi e Zielinski a parametro zero, attesi entrambi a Milano a inizio luglio.

Inter, ufficiale il rinnovo di Baccin: la firma è arrivata prima del successo ottenuto nel derby

Dario Baccin e l’Inter hanno deciso di estendere la durata del proprio rapporto collaborativo fino al 2027, tutto questo ancor prima che i nerazzurri conquistassero la seconda stella.

La firma tra le due parti è infatti arrivata ancor prima del successo ottenuto da Lautaro e compagni nel derby della Madonnina, col vice Direttore Sportivo del club meneghino che, così facendo, non ha voluto far altro che proseguire il proprio percorso con indosso questi colori, intrapreso ormai poco meno di sette anni fa. Un’operazione, questa, frutto dell’ottimo lavoro svolto dal dirigente novarese in queste ultime stagioni.

Nel frattempo, l’Inter continua a lavorare anche ai rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolo Barella, legati entrambi al club meneghino da un accordo con data di scadenza fissata a giugno 2026, con Marotta e Ausilio intenzionati a estendere la durata di questi due contratti fino al 2029.

L’attaccante argentino dovrebbe così finire per percepire 9-10 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, mentre il forte centrocampista made in Italy è sempre più vicino a veder innalzarsi il proprio stipendio dai 5 milioni di euro netti attualmente percepiti sino ai 7-7,5 milioni di euro all’anno. Simone Inzaghi che, invece, finirà per legarsi alla squadra neo Campione d’Italia grazie a un accordo valido sino a giugno 2027.