Calhanoglu l’alternativa: offerta all’Inter dalla Premier

Il centrocampista turco, autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato, potrebbe diventare in estate uno dei più ricercati sul mercato

Un Hakan Calhanoglu in questo formato non si era mai visto prima d’ora. Già 15 le reti messe a referto in stagione dal classe ’94, due di queste durante l’ultimo turno di campionato andato in scena domenica scorsa al Meazza contro il Torino.

A decidere il match è stata infatti la doppietta realizzata dal forte centrocampista turco, autore di una stagione a dir poco strabiliante, sia in termini di prestazioni offerte sul campo che a livello di numeri. L’attuale numero 20 nerazzurro potrebbe così diventare uno degli uomini più ricercati sul mercato in estate. A poter farsi avanti per l’ex Milan potrebbe essere anche qualche società militante quest’oggi nel campionato di Premier League. Eccezion fatta per Manchester United, Tottenham e Chelsea – club che solitamente prediligono un 4-2-3-1 di base – è il Liverpool il sodalizio che potrebbe provare a sferrare il colpo per Calhanoglu.

Liverpool intenzionato a puntare su profili giovani in estate, ma occhio all’eccezione Calhanoglu

Il Liverpool è pronto a rifarsi il look in estate. Complice, infatti, l’addio di Jurgen Klopp a fine stagione (tecnico che farà posto ad Arne Slot, ora in forza al Feyenoord), la formazione inglese è intenzionata ad accogliere alla propria corte un bel po’ di giovani di valide speranze. L’eccezione potrebbe essere, però, Hakan Calhanoglu, in un momento straordinario della propria carriera.

I Reds potrebbero così finire per riporre sul tavolo dell’Inter un’offerta sui 35-40 milioni di euro per il forte centrocampista turco, che ha spento 30 candeline l’8 febbraio scorso. Complicato, però, vedere il club meneghino finire per cedere il proprio numero 20 per quella somma di denaro, nonostante Marotta e Ausilio siano riusciti a mettere le mani sul classe ’94 nell’estate del 2021 a parametro zero.