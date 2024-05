DIRETTA Serie A, Sassuolo-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Sassuolo di Ballardini nella 35esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia nel secondo anticipo del sabato valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida che rappresenta un testa coda considerata la classifica, che sarà diretta dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal derby contro il Milan che ho portato aritmeticamente lo scudetto e dalla festa per la seconda stella dopo il successo sul Torino, vogliono battere anche l’unica squadra che finora non hanno sconfitto in questo campionato. L’obiettivo è quello di provare a ritoccare il record di giornate di fila in gol e quello dei clean sheat del portiere, oltre che provare a superare quota 100 punti. Dall’altra parte i neroverdi di Davide Ballardini, che invece vengono dalle pesanti sconfitte contro il Lecce e la Fiorentina e sono privi dello squalificato Tressoldi, sono costretti a vincere per tenere vive le speranze salvezza. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. All’andata gli emiliani si sono imposti in rimonta con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Bajrami e Berardi dopo l’iniziale vantaggio firmato da Dumfries. Interlive.it vi offre il match del Mapei Stadium live in tempo reale.