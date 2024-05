Più di 80 milioni per strapparlo all’Inter

Il valzer di mercato rischia di costar caro ai nerazzurri in estate, un big a rischio addio

La formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi cambierà il proprio look anche nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva. L’intenzione di Marotta e Ausilio è infatti quella di mettere nelle mani del tecnico piacentino una rosa ancor più competitiva rispetto a quella che ha portato a termine la conquista del 20esimo Scudetto, il che è tutto dire.

Saranno Piotr Zielinski e Mehdi Taremi i primi due rinforzi attesi in estate ad Appiano a parametro zero, con l’attaccante iraniano che si unirà all’Inter grazie a un biennale con opzione sui 3 milioni di euro a stagione, mentre il centrocampista polacco si accaserà al club di Viale della Liberazione a mezzo di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro netti all’anno, diventando a quel punto uno dei più pagati dell’intera rosa.

Non solo, ad infiammare il mercato estivo sarà il Psg, club ancora a caccia dell’erede di Kylian Mbappe, atteso a Madrid a inizio luglio a titolo prettamente gratuito. Negli scorsi mesi, la notizia rimbalzata fuori è quella che i parigini potessero provare a sostituire l’ex Monaco con Marcus Thuram, anche se in realtà è un altro il nome con cui la formazione attualmente guidata dal tecnico Luis Enrique potrebbe provare a sopperire all’assenza del classe ’98.

Occhio all’idea Rashford in casa Psg: il Manchester United può provare a rifarsi con Thuram

Complice il rinnovo concordato nella passata estate sino a giugno 2028, la valutazione di Rashford ha raggiunto il tetto degli 80 milioni di euro. Questa, di fatto, la base d’asta posta dal Manchester United per il proprio numero 10, a riferirlo il portale ‘The Sun’. Una cifra, questa, che non spaventa affatto il Psg.

La formazione parigina potrebbe infatti provare a sostituire il sicuro partente a zero Kylian Mbappe con l’ingaggio del classe ’97 in estate, uno scenario che a quel punto priverebbe la squadra attualmente guidata dal tecnico Erik ten Hag di uno dei suoi miglior interpreti (del resto, già nel recente passato è avvenuto qualche contatto tra le due parti). È a quel punto che i ‘Red Devils’ potrebbero poi provare a ripiegare su Marcus Thuram, attaccante resosi protagonista di una stagione a dir poco straordinaria al suo primo trascorso in Italia. 60 milioni di euro, questa la somma di denaro che potrebbero finire per riporre gli inglesi sul tavolo dell’Inter per l’attuale numero 9 nerazzurro, provenienti in quel caso proprio dall’eventuale cessione di Rashford.