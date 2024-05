Retrocessione e Inter: doppio affare dal Sassuolo

Marotta e Ausilio potrebbero finire per far spese in casa neroverde in caso di approdo degli emiliani in Serie B al termine di questa stagione, ecco di chi si tratta

È in programma questa sera alle ore 20:45 al Mapei Stadium il calcio d’inizio di Sassuolo-Inter, match valevole per la 35esima giornata di Serie A in cui ad affrontarsi saranno, per l’appunto, la penultima forza del campionato e la vincitrice di questo torneo, con all’attivo 89 punti.

Soltanto 26, invece, le lunghezze su cui può contare al giorno d’oggi la formazione attualmente guidata dal tecnico Davide Ballardini, ora a -5 dall’Empoli (fermo in questo momento in 17esima posizione) a quattro giornate dal termine di questa competizione. Uno scenario, questo, che ora come ora condannerebbe i neroverdi alla retrocessione diretta.

È quello di Armand Lauriente, nel frattempo, uno di quei profili di cui si è già tanto sentito parlare che finirebbe per dire addio alla formazione romagnola al termine di questa regular season in caso di approdo in Serie B da parte del Sassuolo, anche se in realtà l’attaccante francese non è il solo che finirebbe per cogliere le proprie valigie da Reggio Emilia in estate qualora si materializzasse questo tipo di scenario. Anche Martin Erlic e Jeremy Toljan, nomi accostati in passato ai nerazzurri, finirebbero infatti per porgere i propri saluti alla famiglia neroverde in quel caso.

L’Inter può tornare a pensare a Erlic e Toljan in caso di retrocessione in B del Sassuolo

Negli scorsi mesi, i nomi di Martin Erlic e Jeremy Toljan sono finiti per essere accostati all’Inter, complici naturalmente le situazioni che hanno visto come protagonista dapprima Milan Skriniar e successivamente Denzel Dumfries, possibile partente in estate a causa dell’accordo in scadenza a giugno 2025.

Ora, anche e soprattutto per via della complicata situazione in cui continua a trovarsi il Sassuolo (club la cui ultima vittoria risale al 9 marzo scorso), i nerazzurri potrebbero tornare a riporre la propria attenzione su questi due profili, con la possibilità di accoglierli in estate ad Appiano a condizioni vantaggiose. Quelli di Alessandro Buongiorno e Aaron Wan-Bissaka, nel frattempo, i nomi finiti in cima alla lista delle preferenze di Marotta e Ausilio per la difesa e per il proprio out di destra.