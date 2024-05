“È stato umiliato”: Skriniar, sicuro di non esserti pentito?

Da fulcro centrale e capitano declassato a riserva di Beraldo, Skriniar percorre una strada all’inverso rispetto al suo recente passato con l’Inter e le tante promesse fatte dal PSG

La triste pagina conclusiva del percorso di Milan Skriniar all’Inter ha fatto molto discutere lo scorso anno, quando il calciatore slovacco appena promosso capitano della formazione nerazzurra per fare le veci di Samir Handanovic (ormai divenuto secondo di André Onana, ndr) aveva improvvisamente rotto ogni indugio sulla sua volontà di cambiare presto aria.

Da lì a poco, infatti, era giunta la conferma del coinvolgimento dell’entourage del calciatore con la direzione sportiva del Paris Saint-Germain alla quale nel giro di pochissimo tempo è stata fatta promessa di convolare a nozze, rigorosamente a parametro zero, mettendo sotto scacco l’Inter cedente in estate. I nerazzurri come lecito pensare non hanno mai gradito del tutto la modalità di tale cessione, ma l’abilità di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha comunque ripagato gli sforzi relativi alla ricerca di un suo valido sostituto.

Così Skriniar ha intrapreso la sua nuova avventura in Ligue 1 con entusiasmo nonostante il mare di occhiate indiscrete lanciate soprattutto dai media francesi, piuttosto scettici sulle prestazioni in netto calo del calciatore rispetto al suo passato glorioso tra le file del club nerazzurro. Tali sensazioni primordiali avrebbero poi trovato conferma e riscontro sul campo nei mesi susseguitisi nel corso di questa stagione, tanto che Skriniar da capitano uscente dell’Inter si è ritrovato a fungere spesso da opzione di ripiego per il tecnico spagnolo Luis Enrique.

Skriniar dimenticato dal PSG, Biasin: “Fa la riserva della riserva”

Una situazione del tutto paradossale, specchio dell’involuzione del difensore e della crescita esponenziale di altri profili di rilievo nelle gerarchie del club francese come il giovanissimo Lucas Beraldo.

Come raccontato anche da Fabrizio Biasin in un intervento pubblico per ‘Cronache di Spogliatoio’, il ventenne brasiliano ha letteralmente strappato lo scettro dalle mani del compagno di squadra e collega di reparto portandolo sempre più sul fondo. E anche laddove ci sono delle chance di vincere la Champions League a fine anno, ha spiegato il giornalista, non può certo dirsi un calciatore felice. Soprattutto per il modo con cui è stato trattato da quando si è accasato al PSG mesi fa. “Contro il Borussia Dortmund è stato umiliato. Sembrava al centro dell’universo dei difensori e ora fa la riserva della riserva“, ha puntualizzato. E chissà che oggi, al netto di una stagione da dimenticare, Skriniar non stia ripensando a scelte passate. Da un club che gli aveva dato tutto, a un club che invece sembra avergli tolto ancor di più.