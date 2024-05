Perché Ilenikhena è definito il nuovo Osimhen: ostacolo e prezzo

L’Inter segue sul serio George Osrzehmen Ilenikhena, ma l’attaccante dell’Anversa costa caro e ha già tanti estimatori

Ausilio si era dimostrato interessato a George Ilenikhena già la scorsa estate. Pare che l’Inter avesse offerto 4 milioni all’Amiens per acquistarlo. I francesi ci hanno pensato su qualche ora, poi però è arrivata loro l’offerta dell’Anversa, da 6 milioni, e così il classe 2006 francese di origini nigeriane è finito in Belgio.

Lì il ragazzo, nonostante la sua giovinezza e la sua inesperienza, è riuscito presto a imporsi come un prospetto funzionale. Ha cominciato a segnare in campionato e nella coppa nazionale. Poi, a dicembre scorso, ha segnato anche in Champions, contro il Barcellona (diventando il più giovane marcatore francese di sempre in Champions League). E da lì in poi è stato un crescendo. Di conseguenza il valore di mercato del diciassettenne è quasi quadruplicato.

In Francia e in Belgio lo hanno da tempo soprannominato “il nuovo Osimhen”. Al di là delle origini comuni, l’attaccante del Napoli e il giovane Ilenikhena hanno in comune il ruolo: sono due numeri 9 che amano attaccare la profondità e in possesso di elevata velocità e forza fisica.

Ovviamente Osimhen rivela migliori doti di finalizzazione, ha molta più qualità nell’elevazione e nella gestione della palla. Ma anche Ilenikhena non difetta in tecnica: il ragazzo sa toccare la sfera, imprimere potenza nei tiri, dribblare e dimostra freddezza di fronte alla porta.

Ilenikhena vale 20 milioni?

Il ragazzo mancino potrebbe crescere ancora come punta fisica, migliorando nella tecnica e maturando tatticamente. Per ora brilla grazie all’istinto, alla rapidità dei movimenti, all’intelligenza con cui sa smarcarsi.

Non ha giocato moltissimi minuti: solo in 6 occasioni è partito dal 1′, ma è già a quota 8 goal in campionato. Altre 6 reti le ha fatte tra Coppa di Belgio e Champions. E questo significa che Ilenikhena riesce a timbrare il cartellino con estrema facilità: va in goal ogni 100 minuti.

Quando c’è da lottare e fare a spallate, nessuno lo ferma: nelle situazioni corpo a corpo ricorda un po’ Thuram. Come il francese riesce ad arrivare senza difficoltà sotto porta, ma rispetto all’interista rivela un istinto più spiccato da finalizzatore. Punta molto sulla velocità e accelerazione, mentre soffre un po’ nella gestione dei palloni alti e dei passaggi ravvicinati.

Il ragazzo è alto uno e ottantacinque: non è un colosso, ma sa usare bene il corpo. Ama ricevere i palloni lunghi e in profondità, e non ha paura a portare da solo avanti l’azione. Nell’Anversa, spesso si trova solo contro la difesa schierata, e lui fa del suo meglio per difendere il pallone, arretrando, allargandosi sulla fascia, o puntando l’uomo.

I difetti del profilo seguito da Ausilio

Gli aspetti negativi sono collegati all’immaturità. In certe occasioni sembra più attratto dal numero personale che dalla giocata funzionale. Ecco, può cedere a qualche frivolezza di troppo, e cercare la soluzione più complicata solo per il gusto di stupire. Ogni tanto sbaglia degli stop facili. Finisce anche troppe volte in offside.

Di fronte a talenti del genere, la domanda è sempre la stessa: riuscirà a confermarsi e a migliorare il suo gioco trasformandosi in un campione? Per ora può dirsi un prospetto brillante, forte quando si tratta di trovare spazi tra i difensori e di muoversi in velocità alle spalle della retroguardia avversaria. Prenderlo l’anno scorso a 4 milioni sarebbe stato un bel colpo.

Ma non è detto che in Italia, magari girato in prestito a una squadra di bassa classifica, avrebbe fatto altrettanto. Spendere 20 o più milioni quest’estate potrebbe essere rischioso. Soprattutto, l’affare si preannuncia complicato, dato che molti club di Premier sembrano già pronti a inserirsi. Su tutti il Tottenham.