Agoume con lo sconto: i dettagli dell’affare con l’Inter

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del centrocampista francese, accasatosi al Siviglia durante la scorsa finestra di calciomercato invernale a titolo temporaneo

Si è consumato nel gennaio scorso il passaggio di Lucien Agoume dall’Inter al Siviglia. Un affare, questo, chiusosi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Questa la somma di denaro che dovrà versare la formazione spagnola nelle casse dei nerazzurri in caso di riconferma del giovane classe ’02, atterrato per la prima volta ad Appiano nell’estate del 2019 per circa 4,5 milioni di euro.

Già quattro le esperienze trascorse in questi ultimi anni in prestito dal centrocampista francese, unitosi in passato allo Spezia, al Brest, al Troyes e per finire alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Enrique Sanchez Flores, tutto questo nel mentre legato all’Inter da un accordo valido sino a giugno 2025. Appena 9 i gettoni raccolti in stagione dal giovane prodotto del vivaio del Sochaux, a causa naturalmente del grave infortunio che l’ha tenuto ai box per diversi mesi. Agoume è però sceso in campo da titolare nelle ultime tre uscite a cui ha preso parte il Siviglia, club intenzionato a trattenere in rosa il ragazzo nativo di Yaoundé anche in vista della prossima stagione, ma non alle condizioni pattuite soltanto qualche mese fa col club di Viale della Liberazione.

Siviglia, ok alla riconferma di Agoume ma a un prezzo inferiore: gli spagnoli chiedono uno sconto

Il futuro di Lucien Agoume potrebbe essere ancora al Siviglia. La formazione spagnola è infatti intenzionata a trattenere il centrocampista francese anche in vista della prossima stagione, senza però versare nelle casse dell’Inter gli 8 milioni di euro pattuiti nel gennaio scorso.

Il club su cui siede attualmente in panchina il tecnico Sanchez Flores è pronto a domandare al club meneghino uno sconto per l’acquisto del giovane classe ’02. L’idea dei biancorossi è infatti quella di arrivare a mettere le mani sull’ex Sochaux in maniera definitiva per un’offerta che si aggira sui 4-5 milioni di euro. Questa è, almeno, la notizia lanciata nelle ultime ore da ‘Tuttosport’. Complice l’accordo che scadrà tra poco più di un anno, l’Inter non ha però alcuna intenzione di puntare sul centrocampista 22enne, ragion per cui in caso di mancata riconferma da parte del Siviglia, Marotta e Ausilio saranno a quel punto obbligati a trovare un’altra sistemazione per il ragazzo nativo di Yaoundé, con all’attivo sole 8 presenze nel campionato di Liga.