Dumfries via dall’Inter: l’erede è a 51 chilometri

Il laterale olandese, in scadenza nel 2025, viaggia sempre più spedito verso l’addio in estate. I nerazzurri continuano nel frattempo a studiare il da farsi

Le strade di Denzel Dumfries, accasatosi all’Inter nell’estate del 2021, e quella del club meneghino potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi, vale a dire a distanza di tre anni dal momento in cui si è consumato l’approdo del laterale olandese ad Appiano.

L’ex Psv è stato ad un passo dal dire addio ai nerazzurri già nel corso della passata estate, ma a risultare decisiva alla fine è stata la volontà del tecnico Simone Inzaghi, che ha domandato esplicitamente all’intera dirigenza interista di non privarsi del 28enne nativo di Rotterdam. A distanza di un anno rischia però di esserci un epilogo totalmente differente per l’attuale numero 2 nerazzurro, chiamato all’addio in estate da Milano in caso di mancato accordo per il rinnovo, tutto questo a causa del contratto in scadenza a giugno 2025.

Manchester United e Chelsea. Queste, nel frattempo, le società che continuano ad osservare la situazione del classe ’96, in uscita da Appiano. Una situazione, questa, che costringerà Marotta e Ausilio ad andare in cerca di un nuovo quinto di destra a tutta fascia. Quelli di Aaron Wan-Bissaka e Michael Kayode i nomi finiti intanto in cima alla lista delle preferenze del club di Viale della Liberazione, ufficialmente tornato a fare un pensierino anche su Emil Holm, nome finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter sin dai tempi in cui il classe ’00 militava ancora nello Spezia.

Inter, occhi su Holm: il laterale svedese non è il solo che piace per la corsia di destra

È quello di Emil Holm uno dei nomi finiti da punto e accapo sul taccuino della dirigenza dell’Inter. Il laterale svedese si è trasferito nella passata estate dallo Spezia all’Atalanta tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sugli 11 milioni di euro, confezionando da lì in poi ottime prestazioni al fianco della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Gian Piero Gasperini.

Già 30 i gettoni racimolati in questa stagione dal classe ’00, con all’attivo 1 gol e 4 assist. Corsa, spinta e velocità. Queste le migliori caratteristiche possedute dal laterale 23enne, tornato ad essere uno degli osservati speciali del club meneghino. Quel che resta da capire, intanto, è se il club di Viale della Liberazione proverà per davvero a tentare un affondo per il ragazzo nativo di Goteborg nel corso della prossima estate.