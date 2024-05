Incontro con Klaassen: proposta ufficiale, i dettagli

Nuova cospicua offerta al cospetto di Klaassen dalla Turchia, ormai sembra prossimo all’addio dall’Inter dopo appena una stagione vissuta a sprazzi

Nell’immaginario di Simone Inzaghi non viene mai fatta distinzione fra titolari e riserve nell’Inter, nonostante i numeri e le statistiche abbiano confermato quanto il tecnico piacentino sia spesso propenso a promuovere un atteggiamento piuttosto conservativo in campo scegliendo i soliti volti noti.

Fra questi non è comparso con la dovuta frequenza Davy Klaassen, vecchia conoscenza del calcio olandese di Eredivisie e dell’Ajax, giunto la scorsa estate a Milano dietro un’operazione a costo zero voluta dall’ambiente nerazzurro per completare un già folto reparto di centrocampo.

Con buona probabilità l’intenzione era già chiara sin dal principio, vista anche la durata limitata del suo contratto: non avrebbe avuto grandissimo spazio se non in alcune circostanze specifiche, come quelle occorse nell’arco della stagione quando il reparto offensivo è andato incontro ad un fisiologico calo di opzioni dovuto ad infortuni di massa. Ebbene soltanto in quel caso Klaassen ha trovato maggiore raggio di manovra come attaccante aggiunto, forte delle sue qualità duttili lungo la trequarti.

Nessun rinnovo per Klaassen, c’è l’offerta dal Besiktas

Nel corso della seconda metà dell’anno sportivo, però, il calciatore è rimasto spesso in panchina sino a divenire soltanto una soluzione di ripiego emergenziale. Complessivamente per lui non si è dunque trattato dell’anno migliore della sua carriera e con questa premessa, sia Klaassen che l’Inter non sembrano affatto intenzionate a portare avanti alcun discorso sul rinnovo di contratto in scadenza.

A conti fatti tornerà ad essere uno svincolato in uscita a parametro zero, per il quale il miglior offerente potrebbe fiondarsi lasciando uno slot libero a centrocampo fra le file nerazzurre. Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato provenienti dalla Turchia, il Besiktas si sarebbe già fatto avanti proponendo in via ufficiale all’entourage di Klaassen un goloso contratto da 3 milioni stagionali dopo i contatti avuti con il responsabile locale Samet Ayaba.

Il colpo d’esperienza internazionale potrebbe essere piazzato per risollevare le sorti di una squadra reduce da una stagione poco rosea dal punto di vista dei risultati collettivi e avrebbe anche per il calciatore il sentore di riscatto personale per tornare ai livelli degli ultimi anni trascorsi in madrepatria. Non è comunque escluso che possa restare in Serie A, vista l’attenzione posta da parte di altri club nostrani.