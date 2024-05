“Una Bandiera dell’Inter”: la rivelazione di Zanetti su Icardi

Annuncio a sorpresa dell’attuale vicepresidente del club meneghino sul conto dell’ex Capitano nerazzurro, ora in forza al Galatasaray

Si è consumato nell’estate del 2019 l’addio di Mauro Icardi dall’Inter, centravanti che ancor prima di accasarsi al Psg per 50 milioni di euro più bonus aveva trascorso sei lunghissime stagioni con indosso i colori nerazzurri. 219, in totale, le presenze collezionate dal classe ’93 al fianco del club di Viale della Liberazione, impreziosite da 124 gol e 29 assist. A sorpresa, però, i rapporti tra l’ex Sampdoria e la società meneghina si sono poi incrinati in maniera definitiva nel finale di quella stessa stagione, l’ultima trascorsa dal bomber nativo di Rosario dalle parti di Milano.

A spingere per l’addio dell’ex Capitano e numero 9 dell’Inter è stato infatti Luciano Spalletti, all’epoca allenatore della squadra vicecampione d’Europa in carica e attuale Ct della Nazionale Italiana di Calcio. Chiaro, a quel punto, il segnale lanciato dall’intero ambiente nerazzurro, quelle di mettere fine al proprio rapporto collaborativo con Icardi per poi puntare su un’altra pedina, quale Lautaro Martinez (uomo simbolo della formazione su cui siede oggigiorno in panchina il tecnico Simone Inzaghi).

In tanti speravano che il matrimonio tra il club meneghino e il bomber ora in forza al Galatasaray potesse durare ancora a lungo. Così non è stato, con Icardi trasferitosi a quel punto in Francia. Quel che dispiace è il modo in cui si sia consumato l’addio tra le due parti, anche perché la sensazione avuta in quei tempi era quella che il forte centravanti argentino potesse addirittura diventare una Bandiera dell’Inter. Questo, almeno, è quanto riferito da uno storico componente della famiglia nerazzurra, quale Javier Zanetti.

Zanetti a sorpresa su Icardi: “Credo che avesse il desiderio di diventare una Bandiera come me”

Nel corso di un’intervista concessa davanti ai microfoni di Dazn, Javier Zanetti – attuale vicepresidente dell’Inter e storico Capitano del club di Viale della Liberazione – ha avuto tempo e modo di tornare indietro negli anni, rivolgendo a quel punto un pensiero su Mauro Icardi, ex centravanti nerazzurro.

Inequivocabili le dichiarazioni rilasciate dal dirigente di nazionalità argentina sul conto del proprio connazionale, ora in forza al Galatasaray, che sognava verosimilmente di diventare in passato un uomo simbolo del club meneghino. A testimoniarlo il messaggio lanciato da Pupi Zanetti: “Icardi? Credo che avesse il desiderio di diventare una Bandiera dell’Inter come me. Poi sappiamo come sono andate le cose, con Mauro che è finito per cogliere le proprie valigie da Milano. È da tanto che non lo sento, ma quando torna qui da queste parti ho sempre grande piacere nel vederlo”.