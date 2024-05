De Zerbi viene da una stagione poco esaltante al Brighton. Il suo contratto scade nel 2026 e prevede una clausola risolutiva da 13 milioni di euro

De Zerbi sulla panchina dell’Inter, al posto di Simone Inzaghi. L’annuncio arrivato in queste ore è di quelli pesanti: “Lo so per certo”, ha detto l’ex bomber di Serie A amico del tecnico bresciano attualmente alla guida del Brighton.

Il retroscena di German Denis, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Atalanta e infine Reggina, su De Zerbi e il tentativo da parte del club di Zhang poco più di un anno fa, quando Inzaghi era a rischio esonero. “Quando era in bilico – ha svelato Denis a ‘Sportitalia’ – l’Inter contattò Roberto De Zerbi“.

La risposta di quest’ultimo, stando a quanto riferito dall’ex centravanti, fu però negativa: “So per certo che disse no ai nerazzurri, perché è un grande tifoso del Milan“. Corteggiato dal Bayern, De Zerbi è intenzionato a restare un altro anno alla guida del Brighton. Il ‘treno’ Inter è passato, anche perché Inzaghi in pochi mesi ha ribaltato tutto, in primis il suo futuro, raggiungendo la finale di Champions e poi vincendo lo Scudetto che aveva ‘perso’ nella sua prima stagione interista.

🇦🇷 🗣️ #Inter – Javier #Zanetti sul rinnovo di capitan #LautaroMartinez: “Non c’è da preoccuparsi, lo ha detto anche lui. Lo si vede nel quotidiano, è molto felice all’Inter. Ci sono i presupposti affinché Lautaro resti ancora tanti anni con noi e sia una bandiera di questa… pic.twitter.com/rEs8oU5GHr — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 8, 2024

Inzaghi rinnova con l’Inter

Nelle prossime settimane il tecnico piacentino incontrerà Marotta e Ausilio per chiudere la pratica rinnovo. “È scontato che avvenga, non abbiamo neppure parlato di tempistiche. Ci siederemo ad un tavolo e lo chiuderemo nel giro di cinque minuti. Sarà una formalità“, ha detto il Ds dell’Inter a ‘Libero’ in merito al prolungamento del mister della seconda stella.

Il nuovo contratto di Inzaghi scadrà a giugno 2027. Gli verrà riconosciuto un aumento di ingaggio fino a circa 7 milioni a stagione bonus inclusi.