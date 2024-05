Maxi scambio col Genoa: così la Juve si prende Gudmundsson

C’è anche la Juve su Albert Gudmundsson: Giuntoli potrebbe provare a convincere il Genoa con un maxi scambio

L’Inter non ha fatto ancora i conti solo perché non ha ancora deciso quale budget investire sull’attaccante. L’impressione è che il club nerazzurro abbia per ora la liquidità necessaria a tentare un assalto a Bento. Per il resto dipenderà dalle uscite o dalla capacità della dirigenza di inventarsi altre formule creative per l’acquisto di questo o quel profilo.

Inzaghi, Ausilio e Marotta sembrano d’accordo su Gudmundsson: l’islandese potrebbe essere l’uomo giusto per rinforzare l’attacco. La concorrenza si preannuncia tuttavia folta e tenace. In questo senso, è probabile che il Genoa alzi ulteriormente il prezzo che già si avvicina ai 40 milioni.

L’idea dell’Inter è orientarsi su un prestito di un anno con obbligo di riscatto, in modo da poter pagare quello che c’è da spendere fra dodici mesi. Inoltre, si vorrebbe abbassare il costo inserendo alcune contropartite. Pare che ai liguri non dispiaccia Zanotti. Poi potrebbero anche considerare il ritorno di Zinho Vanheusden o un bel pacco chiamato Correa.

Il problema è la valutazione di base. Per il Genoa sono più 40 che 30. Mentre per l’Inter il prezzo massimo da spendere non può superare i 30 milioni. Categoricamente. Ci sono però squadre di Premier che potrebbero presentarsi con un’offerta da 35 milioni cash. E a quel punto i nerazzurri sarebbero fuori dai giochi.

🗣#Ausilio a ‘Libero’ tra mercato e i rinnovi, su tutti quello di Simone #Inzaghi: “Oggi l’#Inter, se il campionato ricominciasse la prossima settimana, sarebbe competitiva, forte e in grado di affrontarlo. Il rinnovo del mister sarà una formalità” pic.twitter.com/0LvFXJxcSr — Interlive (@interliveit) May 8, 2024

Juve su Gudmundsson: ipotesi maxi scambio

Come racconta calciomercato.it, c’è anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli pronto a sfruttare i buoni rapporti costruiti negli anni con la dirigenza del Genoa e il forte legame fra Grifone e Vecchia Signora a livello istituzionale e diplomatico. L’ultimo affare fra le due squadre, e cioè il riscatto di de Winter, è filato via liscio e tranquillo.

Anche Giuntoli valuta l’islandese sui 30 milioni. E, per abbassare la cifra, è pronto a offrire al Genoa un maxi scambio: c’è già un piatto con cui il dirigente bianconero spera di poter soffiare Gudmundsson all’Inter? Secondo calciomercato.it, tutto è già scritto, almeno nella mente di Giuntoli.

La Juve potrebbe infatti mettere sul piatto delle contropartite che potrebbero fare al caso della dirigenza genoana. Il portale cita Miretti, Barrenechea e anche Djalò (da dare in prestito). E non è tutto. Al Genoa potrebbe anche piacere Barbieri (che attualmente gioca al Pisa, in Serie B).

Qualcosa potrebbe essere cucinato da Giuntoli. Ma non è escluso che alla fine la Juve possa concentrarsi su un altro talento del Genoa: da tempo i bianconeri seguono con attenzione Frendrup…

Oltre alla Juve, sull’attaccante islandese, potrebbe poi esprimere interesse anche il Napoli. Vari siti dedicati alla squadra azzurra affermano che De Laurentiis potrebbe essersi già attivato. A livello tattico, il trequartista adattabile a seconda punta del Genoa potrebbe infatti adeguarsi bene alla rosa del Napoli, anche se molto dipende da chi sarà il prossimo allenatore.

Le intenzioni dell’islandese

Il Napoli, rispetto a Inter e Juve, ha molto più potere economico da spendere in affari del genere. Il ragazzo potrebbe però avere già una preferenza. C’è chi sostiene che stia aspettando l’Inter e chi invece sospetta che, sotto sotto, possa essere un amante dei colori bianconeri. Lui, comunque, sembra orientato a continuare a giocare in A, nonostante l’apprezzamento da parte dei club britannici.

Intervistato di recente ai microfoni di CBS Sport, l’islandese ha confessato che il suo sogno è sempre stato quello di giocare un giorno in Premier League. “Ma da quando sono in Italia, la situazione è un po’ cambiata“, ha aggiunto.