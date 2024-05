Un centrale per Inzaghi: spunta la sfida al Milan per Marin

Inter a caccia di una nuova pedina difensiva. Non solo Buongiorno, può finire per trovar posto in casa nerazzurra anche quest’altro nome

La volontà della squadra neo Campione d’Italia è quella di chiudere in estate per un altro centrale di difesa, complici naturalmente le età in forte fase avanzata di Acerbi e de Vrij. Quello di Alessandro Buongiorno, in tal senso, il nome a cui l’Inter ha deciso di dare priorità.

L’attuale Capitano del Torino, che durante la scorsa estate ha detto no in extremis all’offerta fatta recapitare dall’Atalanta, ha dimostrato di essere anche in quest’altra stagione un difensore di assoluto valore, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale maggiore. Già 27 i gettoni racimolati in questo campionato dal numero 19 granata, rimasto alle prese anche con un infortunio che l’ha tenuto ai box per un mese, saltando così anche l’appuntamento in programma con l’Inter nel finale del 2023. Tre, invece, i gol messi a registro dal classe ’99, con all’attivo anche 1 assist.

Quale, a questo punto, la nota dolente? Se non altro il fatto che il presidente Urbano Cairo parta da una valutazione da 40 milioni di euro. Una situazione, questa, che potrebbe costringere i nerazzurri a guardare altrove. A poter cogliere la palla al balzo potrebbe essere qualcun altro, nello specifico qualche agente che potrebbe anche finire per offrire ai dirigenti del club di Viale della Liberazione alcuni dei propri assistiti. Occhio, in tal senso, al nome di Rafa Marin, giovane difensore di attuale proprietà del Real Madrid – ora in forza all’Alaves tramite la via del prestito – finito nel frattempo sul taccuino del Milan.

Occhio alla pista Rafa Marin-Inter, possono provarci gli agenti: richiesta Real Madrid sui 20-25 milioni

È quello di Rafa Marin uno di quei nomi che potrebbe finire per trovar posto sul tavolo situato dalle parti di Viale della Liberazione tra soli pochi mesi.

Il giovane centrale di difesa di proprietà del Real Madrid, girato in via temporanea all’Alaves nella passata estate, si sta infatti rendendo protagonista di una grande stagione. 32, in totale, le presenze accumulate in questa regular season dal classe ’02, trenta di queste racimolate nel campionato di Liga. È il Milan, intanto, il club che ha già incominciato a rivolgere gran parte della propria attenzione sull’attuale numero 16 della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Luis Garcia. Di 20-25 milioni di euro, invece, la valutazione che ne fanno le Merengues del giovane prodotto del proprio vivaio. Quel che resta da capire, intanto, è la volontà della squadra pluricampione d’Europa, che dovrà decidere cosa farne del futuro del ragazzo nativo di Guadajoz.