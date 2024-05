Il talento ha rifiutato il rinnovo perché vuole andare all’Inter

L’attento sguardo di Marotta e Ausilio, intenzionati ad apportare qualche cambiamento al proprio reparto avanzato in estate, è ricaduto su una giovane pedina con all’attivo 19 reti in stagione

Ora che la pratica Scudetto è ormai archiviata, l’intenzione dell’intera dirigenza nerazzurra è quella di mettere nelle mani del tecnico Simone Inzaghi in estate una squadra ancor più competitiva di quella potuta ammirare in questa stagione, il che è tutto dire.

Marotta e Ausilio sono infatti a caccia di una nuova pedina offensiva in vista della prossima regular season, al netto dell’arrivo di Mehdi Taremi (atteso a inizio luglio ad Appiano a parametro zero). Quello di Albert Gudmundsson il nome finito nel frattempo in cima alla lista delle preferenze del club di Viale della Liberazione, intenzionato a puntare per il futuro su una nuova seconda punta in grado di saltare l’uomo o, in alternativa, su un giovane attaccante. Tra i tanti nomi in ballo c’è anche quello di Joshua Zirkzee, che in realtà non è il solo, in quanto l’attento sguardo del club meneghino è ricaduto anche su un altro profilo, militante quest’oggi nelle giovanili di un club appartenente alla Premier League, vicino addirittura a una clamorosa qualificazione in Champions League. Trattasi infatti dell’Aston Villa.

Inter, occhi su Wilson dell’Aston Villa: il baby talento ha già detto no al rinnovo

È quello di Rory Wilson il nome finito in queste ultime ore sul taccuino dell’Inter, giovane bomber classe ’06 di attuale proprietà dell’Aston Villa.

Già 19 le reti confezionate in stagione dal baby talento di nazionalità scozzese che nel frattempo, facendo riferimento alla notizia rilanciata da ‘Caughtoffside.com’, pare aver già rifiutato la proposta di rinnovo fatta recapitare direttamente dai Villans, tutto questo ad un anno dalla scadenza dell’accordo che lega il forte attaccante 18enne alla formazione inglese.

Le strade di Wilson e quella dell’Aston Villa potrebbero così finire per separarsi già in estate. Diverse, nel frattempo, le società mostratesi interessate alla situazione legata al futuro dell’attuale numero 75 della squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Unai Emery e, tra queste, ci sono anche Bayer Leverkusen e Feyenoord, club che dirà addio in estate a Santiago Gimenez, profilo accostato in passato anche ai nerazzurri. L’Inter, intanto, il sodalizio che appare in pole nella corsa per l’ex Glasgow Rangers, chiamato all’addio dall’Inghilterra tra soli pochi mesi in caso di mancato accordo per il rinnovo.