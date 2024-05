Inzaghi e Barella verso la firma del rinnovo: tutti i dettagli

Lautaro e non solo, l’Inter è ad un passo dal blindare il tecnico piacentino e uno dei capi saldi del centrocampo nerazzurro come l’ex Cagliari. Svelate le cifre finali di questa doppia operazione

Il club di Viale della Liberazione sta continuando a lavorare su più fronti, cosa in verità avvenuta anche in passato. La priorità dell’intera dirigenza nerazzurra è infatti quella di blindare i protagonisti assoluti di questa stagione, conclusasi con la conquista dello Scudetto.

Darmian, Calhanoglu, Bastoni e Mkhitaryan. Questi i calciatori che sono finiti per estendere la durata del proprio rapporto collaborativo con l’Inter in quest’ultimo anno di tempo. Ora, nel mirino del club meneghino non vi sono altro che i rinnovi di Lautaro Martinez, Nicolo Barella e del tecnico Simone Inzaghi.

La sensazione è infatti quella che l’attaccante argentino e l’organigramma dirigenziale nerazzurro finiranno per trovare ben presto l’intesa definitiva per il prolungamento di contratto dell’ex Racing Club, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo per veder estendersi il matrimonio tra il Toro di Bahia Blanca e l’Inter fino al 2029.

Situazione leggermente diversa, invece, per il forte centrocampista sardo e il tecnico piacentino, letteralmente ad un passo dal legarsi alla squadra neo Campione d’Italia anche per le prossime stagioni. Ad annunciarlo è stato anche il Direttore Sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, nella lunga intervista concessa lo scorso mercoledì pomeriggio davanti ai microfoni di ‘Libero Quotidiano’.

Rinnovi Barella e Inzaghi, ci siamo: intesa raggiunta, mancano soltanto le firme

Sono soltanto una banale questione di tempo i rinnovi di contratto di Nicolo Barella e Simone Inzaghi. L’intesa tra le due parti è già stata raggiunta (discorso che regge in entrambi i casi) e la sensazione è quella che la firma di queste due pedine di marca nerazzurra possa arrivare già in queste settimane.

Sia il tecnico piacentino che l’ex Cagliari si legheranno infatti all’Inter a mezzo di un accordo dal quale percepiranno 7 milioni di euro a stagione. Quale, a questo punto, la sottile differenza? Quella che l’allenatore emiliano resterà a Milano sino a giugno 2027, mentre il forte centrocampista sardo finirà per unirsi al club meneghino fino al 2029. Quel che mancano, a questo punto, sono le rispettive firme e l’ufficialità di questa doppia operazione, attesa per l’appunto nel finale di questa stagione, coi nerazzurri che disputeranno il loro ultimo appuntamento di questa regular season tra sabato 25 e domenica 26 maggio (data e orario sono ancora da ufficializzare), momento in cui la squadra neo Campione d’Italia sarà ospite del Verona al Bentegodi.