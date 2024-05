Samardzic a costo zero: “È confermato”

Lazar Samardzic potrebbe liberarsi a costo zero: i club di Serie A interessati al centrocampista sperano nel risvolto imprevisto

All’Udinese non hanno digerito la preoccupante involuzione di Lazar Samardzic e al giocatore non sono piaciute le troppe panchine collezionate quest’anno. La squadra è in cattive acque e, dopo tanti anni di militanza in Serie A (con salvezze guadagnate con un certo anticipo, qualificazioni in Champions e in Europa League) rischia la retrocessione.

Molti giocatori del club bianconero non sarebbero ovviamente disposti a rimanere in rosa. Qualcuno potrebbe anche approfittare di clausole ad hoc per liberarsi a basso prezzo o gratis. Tra questi, potrebbe esserci possibile anche il giovane Lazar Samardzic. Dopo il trasferimento mancato all’Inter nell’estate scorsa e una stagione anonima, il classe 2002 muore dalla voglia di rilanciarsi.

Potrebbe voler continuare a giocare in Italia, dov’è seguito da Juventus, Lazio e forse Milan. L’Inter non vuole vederlo neanche in cartolina. Il Napoli è indispettito, ma potrebbe tornare a prenderlo in considerazione. Potrebbe interessare anche a qualche squadra tedesca o inglese, ma l’impressione è che il centrocampista possa preferire un trasferimento a Torino.

Le quotazioni di un passaggio alla Juve sono abbastanza alte, specie dopo l’infortunio di Ferguson (l’altro centrocampista che il ds Giuntoli reputa come possibile buon acquisto per il centrocampo). Fondamentalmente, la Juve non ha ancora deciso su chi puntare. Giuntoli vorrebbe Koopmeiners, che tuttavia costa assai. Poi valuta come alternative proprio Samardzic e Colpani.

Dall’Inter alla Juve: Samardzic si libera a zero

Secondo Momblano, il centrocampista serbo è più vicino che mai a una firma con il club juventino. In diretta su Juventibus, il giornalista ha dichiarato che nel contratto del centrocampista potrebbe esserci una clausola per potersi svincolare. “In caso di retrocessione“, ha detto Momblano, “il suo entourage conferma che Samardzic ha di fatto la facoltà di risolvere il contratto con l’Udinese“.

Davvero esiste una clausola particolare nel contratto del ragazzo che permette la cessione a parametro zero in caso di retrocessione della squadra friulana? Da Udine non è mai arrivata alcuna conferma sulla presenza di questa possibilità.

Senza clausola di uscita a zero, la Juve potrebbe dover pagare una ventina di milioni per Samardzic. Un prezzo onesto, specie per chi ha bisogno di rinfoltire un centrocampo con elementi di qualità (Rabiot e McKennie sono in bilico, Pogba è andato, e per il resto non ci sono grandi palleggiatori).

Allo stesso prezzo si potrebbe chiamare Galliani per provare a prendere Colpani, un ragazzo qualitativamente meno dotato ma tatticamente più funzionale. Con la retrocessione dell’Udinese il prezzo del serbo potrebbe anche scendere. C’è chi addirittura parla di un costo non superiore ai 12 milioni.

Affare rischioso: si rifanno vivi anche da Napoli

Samardzic potrebbe rappresentare un affare o un grande flop: il trequartista ha espresso sprazzi di grande qualità ma ha anche più volte deluso. Di base è un profilo di altissimo livello, ma non ha continuità né maturità.

Ci sono anche voci che parlano di un interesse del Barcellona, che è alla ricerca di rinforzi a basso costo. Poi c’è chi sostiene che a sorpresa potrebbe rifarsi avanti anche De Laurentiis, sempre se l’Udinese dovesse retrocedere. Il presidente del Napoli punta al risparmio e il serbo potrebbe essere il colpo perfetto come jolly. In teoria può sia sostituire Zielinski che inserirsi come pedina in più per il tridente. Molto, ovviamente dipende da chi sarà il nuovo allenatore della squadra.

Con Antonio Conte, per esempio, uno come Samardzic potrebbe avere poco senso. Ma il ragazzo ha ventidue anni e ampli margini di miglioramento. Proprio uno come Conte potrebbe dargli maggiore sostanza a livello tattico e renderlo un centrocampista più completo.