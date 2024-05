Dall’Inter al Torino, è tutto pronto: Cairo lo ha ‘prenotato’

Il presidente dei granata è vicino a chiudere un ottimo colpo di mercato, si tratta di un ex interista

Il Torino, club che per propria fortuna non ha più da chiedere a questo campionato essendosi salvato ormai da diverse settimane (per non dire mesi), è già al lavoro per programmare la prossima stagione.

L’intenzione dei granata è infatti quella di avviare un nuovo ciclo, dicendo così addio a Ivan Juric al termine di questa regular season, tecnico atterrato tre anni fa in terra piemontese fa svolgendo un ottimo lavoro. A testimoniarlo sono i 47 punti racimolati nelle prime 35 giornate di campionato da Zapata e compagni, fermi ora in decima posizione a +2 sulla formazione su cui siede attualmente in panchina Raffaele Palladino, in attesa naturalmente di Verona-Torino e Fiorentina-Monza, in programma rispettivamente domenica 12 maggio alle 15:00 e lunedì 13 alle ore 20:45. Ciò nonostante, in casa granata si respira aria di cambiamento, ne è da conferma il fatto che il presidente Urbano Cairo abbia già prenotato un’importante operazione di mercato in vista della prossima stagione. Si tratta questa volta di un ex interista.

Torino vicino all’ingaggio di Vanoli, attuale tecnico del Venezia ed ex collaboratore di Conte all’Inter

È quello di Paolo Vanoli il profilo individuato dal Torino per sostituire il partente Ivan Juric in estate. Il presidente Urbano Cairo ha infatti deciso di premere forte sull’acceleratore per l’ingaggio dell’attuale tecnico del Venezia sulla propria panchina in vista della prossima stagione.

L’ex collaboratore di Antonio Conte ai tempi dell’Inter si trova ora affaccendato nella rincorsa alla Serie A, con la formazione veneta chiamata a disputare i playoff nelle prossime settimane avendo chiuso la regular season in formato 2023-24 con un buon terzo posto. In realtà, l’intenzione della dirigenza granata era quella di provare a chiudere per Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina chiamato all’addio a fine stagione finito nel frattempo sul taccuino di Napoli e Bologna ed è per questo che in casa Torino si è deciso di virare su Vanoli, nome per cui la formazione piemontese è ora in pole. Un affare, questo, vicinissimo alla chiusura e che verosimilmente raggiungerà la fumata bianca una volta terminata quest’annata.