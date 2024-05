La Coppa Scudetto è già a Milano: ecco dove è esposta

Il trofeo conquistato dall’Inter ha già fatto meta nella città della moda. Svelato il luogo in cui si trova il prezioso cimelio in questo momento

Si respira aria di grande gioia per le vie di Milano, almeno questo è quanto sta accadendo alla tifoseria interista, dettasi enormemente soddisfatta per il Tricolore conquistato dalla propria squadra in quest’annata.

Grazie alla vittoria fatta registrare dalla formazione di Simone Inzaghi in data lunedì 22 aprile contro il Milan, l’Inter è infatti riuscita a conquistare in maniera aritmetica il suo 20esimo Scudetto. Un traguardo, questo, frutto del grande lavoro svolto da Lautaro e compagni in questa regular season, in grado di mettere in mostra un gioco a dir poco entusiasmante sul campo. 92, sinora, i punti ottenuti dal club di Viale della Liberazione, in grado di mettere al tappeto il Frosinone per 0-5 nella serata di ieri.

C’è poco da dire, la società meneghina a tinte nerazzurre è finalmente riuscita a conquistare la sua seconda stella, tutto questo grazie all’importante successo raccolto in questa edizione di Serie A. Proprio per tale ragione, questo è un trofeo che assume un valore affettivo per certi versi diverso rispetto ai tanti altri conquistati in passato dalla formazione vicecampione d’Europa in carica.

È di questo avviso anche l’Inter, sodalizio che ancor prima che si tenga la cerimonia di premiazione (in programma nel prossimo turno di campionato contro la Lazio) ha deciso nel frattempo di mettere questa stessa Coppa a disposizione dei propri tifosi, che a loro volta hanno avuto il merito di sostenere a spron battuto i propri beniamini anche in quest’annata.

Inter, la Coppa del 20esimo Scudetto è esposta nel negozio TIM di Piazza Cordusio

I sostenitori dell’Inter, e non solo, avranno la possibilità di osservare da vicino la Coppa dello Scudetto vinto dalla formazione di Simone Inzaghi in questa regular season. È questa l’iniziativa promossa dal club di Viale della Liberazione.

Questo importante cimelio, che verrà alzato al cielo da Capitan Lautaro Martinez in occasione di Inter-Lazio (match in programma nel prossimo weekend e valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A), si trova ora esposto a Milano nel negozio TIM di Piazza Cordusio. Il trofeo sarà così a disposizione di tifosi, cittadini e turisti, coloro che avranno quindi la possibilità di scattare della foto assieme alla Coppa e, volendo, di acquistare una pellicola in modo tale da poter personalizzare il proprio telefonino con la scatto effettuato.