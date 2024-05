Niente Inter, Colpani può finire alla Lazio: le cifre

Pressing forte del club biancoceleste sul cartellino del giovane centravanti del Monza, anche Inter e Juventus dietro nella corsa di mercato intorno ai 20 milioni

Al fianco di Lautaro Martinez e Marcus Thuram nel reparto offensivo nerazzurro dell’Inter ci sarà anche Medhi Taremi a partire dalla prossima estate. Tale scelta è stata presa soprattutto per colmare alcune lacune sottolineate nel corso della stagione e ricadute soprattutto sull’efficienza offensiva dei sostituti Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez.

Con il cileno ormai prossimo all’addio per scadenza di contratto e l’austriaco ancora altalenante fra permanenza e cessione forzata nonostante il riscatto applicato dal Bologna, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe trovare terreno fertile nell’affondo ad almeno un altro nome di caratura. Mettendo in cantiere, come logico, l’eventualità di un dispendio economico entro il range dei 30 milioni.

La priorità resta Albert Gudmundsson del Genoa per caratteristiche tecniche potenzialmente utili a Simone Inzaghi in qualità di rifinitore e miccia della manovra, ma piace da tempo anche Andrea Colpani. Due profili certamente diversi e scindibili, ma entrambi di difficile raggiungimento proprio per via delle alte richieste di mercato lanciate dai rispettivi club. Nello specifico il Monza chiede almeno 20 milioni rafforzati dalla presenza di un contratto in essere con scadenza giugno 2028.

Colpani nella morsa delle big, Lazio in vantaggio nei discorsi

Non ha intenzione di mollare la Lazio che, stando alle ultime novità riportate da ‘calciomercato.it‘, avrebbe individuato Colpani come un obiettivo a portata e starebbe lavorando duramente per un assalto concreto da piazzare entro l’estate per cifre simili.

I discorsi sarebbero avviati soprattutto per garantire al tecnico Igor Tudor un cambio di qualità in crescita al posto dell’uscente Felipe Anderson, ma neppure la Juventus vuol restare a guardare. Non a caso di recente si è tenuto un contatto diretto fra Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani, rappresentanti delle due parti.

In questo calderone di incastri e connessioni di mercato l’Inter appare comunque defilata ed è possibile che lasci la totalità della scena nelle mani delle altre due pretendenti al cartellino di Colpani senza controbattere. D’altro canto è di fondamentale importanza che l’organico di Inzaghi sia completo entro l’avvio della nuova stagione in ciascuno dei reparti a sua disposizione e dovranno esser tenuti sotto osservazione anche altri profili in ruoli differenti.