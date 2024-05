Il nuovo Bellingham è colombiano: l’inserimento dell’Inter

Spunta il nome del “Bellingham colombiano”, Yaser Asprilla, tra Championship e Nazionale sulle cui tracce ci sono tanti club europei

Cresciuto a dismisura come talento emergente tra le file del Borussia Dortmund prima del salto qualitativo definitivo al Real Madrid, con cui ha da poco alzato il trofeo del campionato spagnolo in attesa di poter giocare la finale di Champions League proprio contro la sua ex squadra, Jude Bellingham continua a macinare successi personali ben evidenti.

Tanto da aver affinato la sua tecnica individuale sui livelli di un attaccante di grande livello, nonostante nasca come centrocampista di stampo offensivo. Destinato a diventare un grande tra i grandi della sua generazione a cui certamente appartengono Vinicius Jr, Kylian Mbappé ed Erling Haaland, il talento inglese vibra e risuona nel calcio internazionale. Nulla su cui l’Inter potrebbe mai pensare di mettere gli occhi, perché un calciatore simile costerebbe davvero troppo. E poi, anche se vi fossero le giuste possibilità economiche, tutto tramonterebbe sul nascere per via del legame ormai saldo che vige con il popolo blanco di Madrid.

Nani su Asprilla: “Lui come Bellingham, è seguito da molti”

Ad aver parlato di lui è stato Gianluca Nani, ai tempi osservatore quando Bellingham giocava ancora nel Birmingham nella seconda serie inglese. Queste le parole dell’attuale direttore sportivo del Watford per ‘TvPlay’: “Mi sono confrontato con il suo agente quando aveva ancora 16 anni, mi disse che aveva già tante richieste. È possibile che qualche club italiano se lo sia perso, ma sono cose che succedono”.

Poi però una rivelazione seguente accende l’attenzione dell’Inter, oltre che di moltissime altre squadra che tempo addietro non sono riuscite nell’impresa – piuttosto lungimirante – di mettere le mani su un diamante grezzo di Bellingham. Trattasi di un suo sosia, non per l’aspetto ma per qualità in mezzo al campo.

È Yaser Asprilla, centrocampista bi-fasico che gioca proprio in Championship tra le file del Watford. “Non ha lo stesso fisico di Bellingham ma è rapidissimo, copre tutto il campo ed ha doti tecniche importanti. Posso soltanto dire che è attenzionato da molti”, ha raccontato Nani nel corso dell’intervista. Al momento non sono note quanto effettive possano essere le possibilità dell’Inter o di altre realtà nostrane di un assalto estivo. Resta comunque un profilo da seguire anche nel prossimo futuro.