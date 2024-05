Inter, ci prova anche l’Atletico: 50 milioni di euro

Colchoneros costretti ad attuare qualche cambiamento al proprio reparto avanzato in estate. Svelato il nome su cui potrebbe fiondarsi la formazione di Simeone. Ci sono anche i nerazzurri in corsa

Per forza di cose, l’Atletico Madrid non potrà far altro che rifarsi il look in estate, a maggior ragione là davanti dove a complicare la situazione dei Colchoneros sono le età sempre più in fase avanzata di Antoine Griezmann e Alvaro Morata, con quest’ultimo già vicino all’addio dalla Spagna poco meno di un anno fa.

Anche l’Inter, come ormai noto, è una di quelle società che ha provato a garantirsi i diritti sulle prestazioni sportive dell’ex Juventus, senza successo però, col classe ’92 che è poi finito per estendere la durata del proprio accordo con la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Diego Simeone sino a giugno 2026.

Ora, a distanza di un anno di tempo, la squadra neo Campione d’Italia – che ha già bloccato Mehdi Taremi a zero per la prossima stagione – è in cerca di una nuova pedina offensiva. Quello di Albert Gudmundsson, in tal senso, il principale nome finito sul taccuino dei nerazzurri, con la seconda punta islandese che in realtà non s’ha da considerarsi l’unico profilo a cui è interessato il club meneghino per l’attacco, visto e considerato l’interesse nutrito dalla formazione vicecampione d’Europa in carica anche nei confronti di Joshua Zirkzee, calciatore per cui a poter farsi avanti in estate potrebbe essere proprio la formazione spagnola.

Anche l’Atletico Madrid potrebbe provare a inserirsi nella corsa per Zirkzee

Joshua Zirkzee è ormai chiamato all’addio a fine stagione dal Bologna. Inter, Juventus e Milan. Queste le big italiane che hanno posto il nome del giovane classe ’01 in cima alla lista delle proprie preferenze. Una mossa, questa, emulata anche da altre importanti squadre europee, inglesi in primis.

Resta, infatti, la Premier League l’ipotesi più quotata per il futuro dell’ex Bayern Monaco, profilo per cui potrebbe per l’appunto provare a farsi avanti in estate anche l’Atletico Madrid, a caccia di cambiamenti all’interno del proprio reparto avanzato per il futuro. Chiaro che Zirkzee, in caso di approdo in Spagna, finirebbe per essere posto al pieno centro del progetto, cosa che difficilmente potrebbe accadere in Inghilterra, palcoscenico in cui finirebbe sì per trovare una certa continuità ma senza risultare un titolare inamovibile. Di 50 milioni di euro l’offerta che potrebbero provare a riporre i Colchoneros sul tavolo del Bologna per l’attuale numero 9 rossoblù.