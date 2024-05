Provedel dalla Lazio all’Inter: ecco lo scenario a sorpresa

L’estremo difensore made in Italy, rimasto ai box in questi ultimi mesi per infortunio, potrebbe finire per separarsi in estate dai biancocelesti

Ivan Provedel è riuscito a rendersi protagonista in positivo anche in questa stagione. Già 13 i clean-sheet fatti registrare in quest’annata dall’ex Spezia, infortunatosi in malo modo alla caviglia l’11 marzo scorso negli istanti finali di Lazio-Udinese.

Il classe ’94 così non ha potuto far altro che restare ai box in questi ultimi mesi. A quel punto, a difendere la porta dei biancocelesti è stato Christos Mandas, atterrato nella Capitale nell’estate scorsa per 750mila euro. Il classe ’01 è riuscito a sorpresa a mantenere la propria porta inviolata per ben quattro volte nelle ultime uscite a cui ha preso parte la Lazio in questi ultimi due mesi di tempo, attirando così anche l’interesse di alcune big europee (si è addirittura parlato del Manchester City).

Da qui la decisione del club attualmente presieduto da Claudio Lotito, quella di liberarsi tra soli pochi mesi di uno tra Provedel e il giovane estremo difensore 22enne, legato al club capitolino da un accordo valido sino a giugno 2028. L’ipotesi di cui tener conto, dunque, è quella che il classe ’94 possa finire per separarsi dalla Lazio in estate, magari venendo proposto anche all’Inter.

Provedel-Inter, può provarci l’agente in estate

È quello di Ivan Provedel uno di quei nomi che potrebbero finire per trovar posto sul tavolo situato dalle parti di Viale della Liberazione in estate.

A provare a farsi avanti in casa Inter può essere proprio l’agente del calciatore, costretto a trovare una nuova sistemazione al suo assistito in caso d’addio alla Lazio. Un eventuale proposta di mercato, questa, a cui Marotta e Ausilio finirebbero per rispondere con un no secco, questo perché l’Inter è intenzionata a sostituire Sommer tra un anno di tempo con un estremo difensore più giovane rispetto a Provedel. Tutto questo senza dimenticare che è cosa ardua trattare col patron biancoceleste, Claudio Lotito, che valuta il proprio numero 94 – finito nel frattempo sul taccuino del Manchester United – sui 25-30 milioni di euro (cifra che il club meneghino vuole evitare di spendere per un portiere). Quello di Bento, in tal senso, il nome che continua a far particolarmente gola dalle parti di Appiano per la porta nerazzurra.