Sorpasso con lo Scudetto: l’Inter stravince sulla Juve

Battuta anche la Juve capolista nella raccolta dati sull’interazione social, l’Inter festeggia lo Scudetto anche sulle tante piattaforme online grazie ai propri tifosi

Non è trascorso molto dal giorno infinito dei festeggiamenti che hanno travolto l’Inter ed i propri tifosi lungo le vie di Milano, a seguito della vittoria sul Torino nella gara interna di campionato.

Molti festeggiano ancora e continueranno a farlo sino al termine dei giochi di Serie A, quando il club nerazzurro verrà incoronato Campione in via ufficiale anche dalla Lega. E intanto si riflette ancora sul percorso compiuto, sulla bontà del progetto e la qualità dei suoi protagonisti uniti dalla voglia di raggiungere obiettivi sempre più concreti.

C’è chi non dimentica quanto sia stato magico, oltre che decisivo, vincere sul Milan nel derby Scudetto che ha donato la certezza matematica della vittoria del campionato con diversi turni d’anticipo. E chi, andando ancor più a ritroso nel tempo, non lascia a sé la vittoria sulla Juventus all’epoca seconda classificata ed unica vera spina nel fianco della squadra di Simone Inzaghi per diverse settimane di fila. I bianconeri hanno rappresentato un ostacolo sino al fisiologico calo subito nelle ultime settimane decisive che ha favorito l’allungo in classifica da parte dei nerazzurri, e non si è trattato soltanto di un allungo sul campo. Anche i numeri virtuali hanno confermato qualcosa di sorprendente.

Inter campione d’interazione sui social post Scudetto, battuta ancora la Juve

L’Inter è stata trascinatrice d’Italia non soltanto sul campo nel corso della stagione sportiva ormai prossima alla sua conclusione, ma anche nel multiverso social. Stando agli ultimi risultati statistici raccolti dalla società ‘primaonline.it’, il club nerazzurro è il club italiano campione dell’interazione online.

I dati confermano infatti quanto si sia parlato di Inter per molto tempo nell’arco dell’anno, tanto che l’etichetta nerazzurra ha svettato in testa alla speciale classifica per mesi finché non è stata la Juventus a strappare dalle mani della rivale storica lo scettro di capolista. In ultima battuta però l’Inter ha ripreso la vetta, proprio a seguito della vittoria dello Scudetto conseguita ai danni del Milan nell’ultimo derby stagionale giocato a San Siro.

Nelle cinque principali piattaforme social d’uso comune, sono state quasi 55 milioni le interazioni in cui ha figurato l’Inter come protagonista. Quasi 120 milioni, invece, le views dei video ad essa correlati. La Juventus segue per seconda a distanza di una manciata di milioni sotto quest’ultimo aspetto, ma ha quasi 20 milioni di gap sulla primatista nel computo totale delle interazioni. Soltanto nel corso della festa Scudetto, inoltre, l’Inter ha fatto registrare una copertura del 20% sul totale delle interazioni raggiunte nel solo mese di Aprile. Numeri da record anche sul web.