Svolta Inter, Zhang chiude: la firma è imminente

Sarebbe giunto il momento della firma del nuovo accordo fra la società di Zhang e Pimco per il rifinanziamento del debito Oaktree, ecco quando avverrà

L’Inter continua a sognare in grande anche dopo settimane dal momento di svolta dell’attuale stagione di Serie A, prossima alla sua conclusione. Sono infatti molti i passi ancora da compiere per il salto di qualità definitivo soprattutto in Europa ma la base apposta è ormai solida e ben formata lungo una spina dorsale fatta di coesione, unità e sacrificio.

Ci hanno lavorato su non soltanto tecnico e giocatori ma anche il resto dello staff e dei dirigenti, da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio, passando per il presidente Steven Zhang. Quest’ultimo non è stato tanto presente a Milano come accaduto in passato per seguire da vicino le gesta vincenti della propria squadra ma le motivazioni alla base di tale operato sarebbero più che giustificate dalla necessità di trovare un equilibrio nella delicata questione relativa al debito accumulato da Suning nella gestione del club nerazzurro.

Come noto, infatti, Zhang si era fatto carico di un peso da quasi 400 milioni di euro da restituire entro il 20 maggio al fondo americano Oaktree, finanziatore del progetto. Con il passare del tempo le tensioni sul futuro del presidente cinese alla guida dell’Inter si sono intensificate ma non è mai tramontata la speranza di una uscita di scena positiva. E con un pizzico di buona insistenza, i primi risultati sarebbero ormai prossimi a saltar fuori.

Zhang a nozze con Pimco, debito Oaktree verso il rifinanziamento

Nelle scorse settimane si era parlato di una voce sull’accordo imminente fra Zhang e la società Pimco, al fine di rifinanziare l’importo da 380 milioni destinato alle casse di Oaktree onde evitare che il club nerazzurro potesse cadere nelle mani del fondo statunitense come pegno contrattuale. Oggi filtra una data indicativa, ma comunque piuttosto verosimile, entro cui tale accordo prenderà finalmente vita.

Stando alle ultime informazioni entro il prossimo martedì, se non oltre mercoledì, arriverà la firma tanto attesa. Ad aver preso in mano le redini della trattativa sono state Latham & Watkins per conto di Suning e Dla Piper per Pimco. Si tratta di una forma di “finanziamento-ponte, propedeutico all’ingresso di nuovi partner azionari a monte della catena di controllo dell’Inter”, si legge su ‘Calcio&Finanza’. Un dettaglio di non poco conto, considerando che da anni si valutano possibilità di cessione verso terzi una volta che la situazione finanziaria tornerà stabile dopo il periodo di crisi vissuto post-pandemia. Intanto Zhang resterà alla guida del club in qualità di primo responsabile e presidente.