Capolavoro Marotta: “Correa e due giovani al Sassuolo”

L’attaccante argentino, ora in forza all’Olympique Marsiglia tramite la via del prestito, è atteso a Milano in estata e seguito della mancata qualificazione in Champions da parte dei francesi

Non vi è più alcun dubbio. Le strade di Joaquin Correa e quella dell’Inter si riconcilieranno tra meno di due mesi di tempo. La seconda punta sudamericana è infatti attesa a inizio luglio ad Appiano, periodo in cui potrà dirsi terminata l’esperienza vissuta dal classe ’94 al fianco dell’Olympique Marsiglia a titolo temporaneo.

Le due parti hanno raggiunto nella passata estate un accordo che prevedeva l’obbligo di riscatto dell’ex Lazio per 10 milioni di euro qualora la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Gasset sarebbe riuscita a ottenere il pass per la prossima edizione di Champions League. Così non è stato, con l’attaccante 29enne (con all’attivo 0 gol e 0 assist in stagione) che rientrerà quindi a Milano tra poche settimane.

Complice l’accordo in scadenza a giugno 2025 e le scarsissime garanzie offerte in passato da Correa nelle due stagioni trascorse al fianco dei nerazzurri, il club meneghino non ha alcuna intenzione di tornare a puntare sull’attuale numero 20 della squadra francese, ragion per cui Marotta e Ausilio sono già a caccia di un qualsiasi acquirente disposto a puntare sull’argentino.

Como, Estudiantes, Torino e Sassuolo. Queste le squadre a cui è finito per essere accostato il calciatore in questi ultimi giorni. Sostanzialmente, quel che hanno fatto intendere i tifosi interisti è che conta una sola ed unica cosa, vale a dire liberarsi di Correa in estate, in qualsiasi modo. Centinaia, infatti, i tweet che hanno visto come protagonista l’ex Sampdoria.

Correa preso di mira dai tifosi dell’Inter via social

Joaquin Correa oramai ha praticamente contro l’intera tifoseria nerazzurra. A testimoniarlo sono propri i messaggi lasciati da centinaia di sostenitori interisti sulla piattaforma X.

“Per Ferragosto siamo coperti”. “Anche senza la qualificazione in Champions possiamo trovare un accordo per Correa, no?”. “Raga io sinceramente rinnoverei correa solo per le grigliate, quindi solo per essere grigliatore ufficiale della Pinetina”. Questi, infatti, alcuni dei tweet con cui i tifosi dell’Inter si sono ‘accaniti’ contro la seconda punta argentina, presa di mira anche in maniera burlesca.

Marotta domani sotto la sede del Frosinone (ha appena piazzato Correa e due giovani al Sassuolo per l’anno prossimo)pic.twitter.com/LlWog0ICDe — Dumas ⭐⭐ (@Darmumas) May 10, 2024

🇦🇷 L’Estudiantes vorrebbe riportare “a casa” El Tucu #Correa, secondo @TNTSportsAR è lui uno degli obiettivi per l’estate. PREGHIAMO TUTTI INSIEME AMICI pic.twitter.com/SruBcAA9Ci — SPONDA NERAZZURRA (@spondainter) May 11, 2024

“Anche senza la qualificazione in Champions possiamo trovare un accordo per Correa, no?” Il presidente del Marsiglia: pic.twitter.com/EXTQbXdxqQ — Rob (@7Robymar) May 9, 2024

Il presidente del Marsiglia al termine della sconfitta con l’Atalanta potendosi finalmente liberare di Correa pic.twitter.com/W3eWvednRU — Dumas ⭐⭐ (@Darmumas) May 9, 2024