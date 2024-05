Accordo con la neopromossa: Correa, svolta Inter

L’attaccante argentino rientrerà a Milano a inizio luglio e quindi una volta terminato il prestito con l’Olympique Marsiglia. I nerazzurri hanno però intenzione di piazzarlo altrove

Come già accaduto nell’agosto scorso, momento in cui l’ex Lazio si è accasato a titolo temporaneo alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Gasset, Marotta e Ausilio dovranno trovare una nuova sistemazione a Joaquin Correa anche nel corso della prossima estate.

La seconda punta argentina rientrerà infatti ad Appiano a inizio luglio e quindi una volta terminata l’esperienza in prestito con l’Olympique Marsiglia, club che avrebbe dovuto riscattare il classe ’94 in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Così non è stato, con l’Inter ora costretta a correre ai ripari.

Complice l’accordo in scadenza a giugno 2025 e il deludente contributo offerto dall’attuale numero 20 della squadra francese nelle due stagioni trascorse a Milano, i nerazzurri non hanno però alcuna intenzione di tornare a puntare sull’attaccante 29enne. Estudiantes e Torino, queste le piazze a cui è finito per essere accostato il Tucu in questi ultimi giorni, senza però dimenticare l’ipotesi Como, pista accennatavi da Interlive.it l’8 maggio scorso per cui giungono nuove conferme, con la formazione lombarda (fresca d’approdo in Serie A) che ha intenzione di fare un mercato da urlo.

Il Como sulle tracce di Correa: si pensa al tandem d’attacco con Icardi per la prossima stagione

Grazie all’1-1 fatto registrare in mura amiche contro il Cosenza, e alla sconfitta maturata per 2-1 dal Venezia contro lo Spezia lo scorso venerdì sera, il Como è riuscito a regalarsi la promozione diretta in Serie A, palcoscenico in cui mancava da ventuno anni.

L’intenzione della squadra lombarda, presieduta dai fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, è quella di compiere un importante mercato in entrata, in modo tale da poter guadagnarsi la permanenza nella massima divisione italiana anche nella stagione successiva. Così facendo, i biancoblu saranno dunque costretti a rinforzare sia il proprio pacchetto arretrato che il rispettivo reparto avanzato, senza dimenticare il centrocampo. Quelli di Joaquin Correa e Mauro Icardi, in tal senso, i primi due nomi a cui è finito per pensare il Como per l’attacco. Fabregas &co hanno tutte le carte in regola per provare ad assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’94. Discorso leggermente più complicato invece per l’ex Inter e Psg, ora legato al Galatasaray da un accordo valido sino a giugno 2026 e con un ingaggio abbastanza pesante.