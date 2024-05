Accordo e chiusura a 20 milioni: “Sta già firmando con l’Inter”

“Ho parlato con alcune persone dietro le quinte e penso proprio che andrà all’Inter”

La priorità di Inzaghi è probabilmente una seconda punta, mentre quella della società è, per ragioni di opportunità, il portiere. Ovvero l’erede di Yann Sommer, con Bento sempre in cima alle preferenze.

A proposito del brasiliano, il suo allenatore ha praticamente ufficializzato che il classe ’99 intende lasciare l’Athletico Paranaense per una nuova nonché prima esperienza europea: “Sfortunatamente o per fortuna, presto perderemo Bento – le parole di Cuca – Ha chiesto di lasciare il club, per quello che cercano tutti i giocatori: un posto in Europa per guadagnare e giocare nei principali campionati del mondo. Stiamo già preparando il suo sostituto, Leo Linck”.

Su Bento-Inter è uscito allo scoperto anche il grande ex Maicon: “Ho parlato con alcune persone dietro le quinte e penso proprio che andrà all’Inter. Sommer è avanti con l’età e nelle ultime partite Bento ha fatto molto bene anche con la Nazionale brasiliana. Credo che lui abbia tutte le carte in regola per andare a Milano, penso anche che stia già firmando un contratto con loro“.

Inter, gli ostacoli per Bento

L’Inter ha un’intesa con Bento fin dalla scorsa estate, quando il presidente Petraglia respinse la proposta da 15 milioni di euro. Lo stesso Petraglia rimane l’ostacolo principale all’affare, considerato che intende cedere il suo ‘gioiello’ dopo la Copa America – sperando che si scateni un’asta – e a una cifra record per un portiere brasiliano. Si parla di una richiesta di 20-25 milioni.

Ecco perché Ausilio e soci vogliono provare ad anticipare i tempi, onde evitare l’inserimento di altri club, su tutti quelli inglesi, sfruttando a proprio vantaggio l’intesa raggiunta col ragazzo e col suo entourage.