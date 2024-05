Nuove conferme su Arnautovic: cosa è stato detto agli agenti

L’attaccante austriaco, tornato a Milano nell’estate scorsa dopo oltre un decennio, non ha rispettato le attese di inizio stagione siglando soli 5 gol

Si sono riconciliate nell’agosto scorso le strade di Marko Arnautovic e quella dell’Inter, con l’attaccante austriaco rilevato dai nerazzurri quattordici anni dopo la prima esperienza trascorsa dall’austriaco a Milano, per essere più precisi nella straordinaria stagione che ha portato alla conquista del Triplete.

Di 10 milioni di euro la somma di denaro che il club meneghino ha dovuto versare nelle casse del Bologna per tornare a mettere le mani sul classe ’89. Un investimento del tutto degno di nota vista e considerata la forte età avanzata dell’ex West Ham. Ciò nonostante, l’attuale numero 8 della squadra neo Campione d’Italia non ha rispettato le attese di inizio stagione, offrendo prestazioni sempre più opache e mettendo a referto sole 5 reti, accompagnate da 3 assist. Questa la ragione per cui Marotta e Ausilio hanno già incominciato ad interrogarsi negli scorsi mesi sul futuro dell’attaccante nato a Vienna, chiamato a lasciare Appiano in estate. Di fatto, è già arrivata una prima comunicazione ufficiale direttamente ai rappresentanti di Arnautovic.

L’Inter non punterà su Arnautovic: confermata l’anticipazione di Interlive.it

Giungono nuove conferme riguardo l’addio di Marko Arnautovic a fine stagione. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha infatti dato ragione all’anticipazione concessa da Interlive.it il 20 febbraio scorso, data in cui questa stessa fonte aveva già fatto sapere che l’Inter avrebbe provato a cedere l’attaccante austriaco al termine della regular season in formato 2023-24, vale a dire un solo anno dopo il suo ritorno a Milano.

Così sarà, visto e considerato che la rosea ha fatto sapere che il club meneghino ha già informato gli agenti dell’ex Bologna di non essere disposto a puntare sul classe ’89 in vista della prossima stagione, con l’entourage dell’attuale numero 8 nerazzurro che può quindi incominciare ad andare a caccia di una nuova sistemazione per il proprio assistito. Certo, a giocare a sfavore dei nerazzurri sono l’età sempre più in fase avanzata di Arnautovic e il prezzo per cui è stato ingaggiato soli pochi mesi fa il centravanti nato a Vienna.

Saudi Pro League o MLS, queste le possibili destinazioni dell’ex West Ham, con all’attivo 26 gettoni nel campionato di Serie A, anche e soprattutto per via dei continui guai fisici rimediati in questa stagione dall’attaccante 35enne, di certo non nuovo a questo tipo di problemi. Non va poi dimenticato anche l’ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione di Arnautovic, che convertiti in lordi diventano 6 milioni lordi all’anno.